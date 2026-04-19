Iran: Dosegli smo napredek, a dogovor še daleč. Ožina ostaja zaprta

"V pogajanjih smo dosegli napredek, vendar ostaja še veliko vrzeli in nekatere temeljne točke ostajajo odprte," je v nagovoru na iranski državni televiziji dejal Mohamed Bager Galibaf, ki je tudi eden od iranskih pogajalcev.

Iran je bil v tednih vojne "zmagovalec na terenu", v začasno premirje z ZDA pa je privolil le zato, ker so bile njegove zahteve izpolnjene, je še zatrdil.

Iransko osrednje vojaško poveljstvo je sicer v soboto sporočilo, da je Hormuška ožina spet "pod strogim upravljanjem in nadzorom oboroženih sil". Revolucionarna garda je opozorila, da bodo vsak poskus prečkanja ožine šteli za sodelovanje s sovražnikom in da bo kršitelj tarča napada. Za to potezo se je Teheran odločil, ker ZDA nadaljujejo blokado iranskih pristanišč.