Iran: Dosegli smo napredek, a dogovor še daleč. Ožina ostaja zaprta

"V pogajanjih smo dosegli napredek, vendar ostaja še veliko vrzeli in nekatere temeljne točke ostajajo odprte," je v nagovoru na iranski državni televiziji dejal Mohamed Bager Galibaf, ki je tudi eden od iranskih pogajalcev.
Iran je bil v tednih vojne "zmagovalec na terenu", v začasno premirje z ZDA pa je privolil le zato, ker so bile njegove zahteve izpolnjene, je še zatrdil.
Iransko osrednje vojaško poveljstvo je sicer v soboto sporočilo, da je Hormuška ožina spet "pod strogim upravljanjem in nadzorom oboroženih sil". Revolucionarna garda je opozorila, da bodo vsak poskus prečkanja ožine šteli za sodelovanje s sovražnikom in da bo kršitelj tarča napada. Za to potezo se je Teheran odločil, ker ZDA nadaljujejo blokado iranskih pristanišč.
Dvotedenska prekinitev ognja naj bi se končala v sredo. Pogajanja med Iranom in delegacijo ZDA, ki jo je vodil ameriški podpredsednik J. D. Vance, prejšnji teden v Islamabadu niso privedla do končnega dogovora, datuma za nov krog pogajanj pa še niso določili, navaja AFP.
Viri v Washingtonu in Teheranu so sicer v soboto nakazali, da bi lahko novo srečanje, ki bi ga gostil Pakistan, potekalo v ponedeljek.