Iran generalnemu direktorju IAEA očita pristranskost

Povod za najnovejšo kritiko Zahoda je sicer bila resolucija sveta guvernerjev IAEA, v kateri agencija izraža globoko zaskrbljenost glede pomanjkljivega sodelovanja Irana. Iran je sprejetje resolucije hitro obsodil kot politično, nekonstruktivno in nepravilno dejanje, ki temelji na lažnih in izmišljenih informacijah Izraela, in bo le oslabilo proces sodelovanja med Iranom in agencijo.