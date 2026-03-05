Naslovnica
Iran grozi izraelskim veleposlaništvom, če napadejo njihovo

Teheran/Tel Aviv/Washington, 05. 03. 2026 07.26 pred 42 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
Raketa, ki je pristala v Siriji

Šesti dan spopadov na Bližnjem vzhodu med Iranom na eni strani ter Izraelom in ZDA na drugi. V vojni na Bližnjem vzhodu je umrlo že več kot 1000 ljudi, napadi pa bi lahko trajali, kot napoveduje ameriški predsednik, vsaj štiri tedne. Svet je glede spopadov razdeljen, kot ena večjih kritikov v Evropi pa je izstopila Španija, ki Washingtonu ni odobrila uporabe skupnih vojaških baz za napad na Iran. Ameriški senat je medtem blokiral resolucijo o omejitvi Trumpove vojaške kampanje proti Iranu.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
09.08

Notranji ministri EU o vplivu vojne na Bližnjem vzhodu na varnost v uniji

Notranji ministri EU bodo v Bruslju razpravljali o vplivu zadnjega dogajanja na Bližnjem vzhodu na notranjo varnost v uniji in migracijah. V petek se bodo sestali še ministri za pravosodje, ki se jim bosta pridružila tudi sodnika Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) iz Slovenije in Francije, proti katerima so ZDA uvedle sankcije.

09.00

Tri letala s Slovenci že pristala na Brniku

Tri evakuacijski leti so že zaključeni, eden je iz Omana na Brnik prispel v sredo pozno zvečer, še dva sta tam pristala pozno ponoči - oba sta prispela iz Dubaja.

08.58

Šrilanka naj bi skušala rešiti ljudi z iranske ladje ob svoji obali

Šrilanka poskuša "zaščititi življenja" na drugi iranski ladji ob svoji obali, je dejala tiskovna predstavnica šrilanškega kabineta in dodala, da je plovilo v ekonomski coni zunaj teritorialnih voda južnoazijske otoške države. "Po svojih najboljših močeh se trudimo zaščititi življenja," je še dejala.

08.56

Eksplozije nad Katarjem in Bahrajnom

V Katarju in Bahrajnu so med iranskimi raketnimi napadi po vsej regiji odmevale eksplozije.

08.47

Iran trdi, da so zadeli ameriški tanker

Iranska revolucionarna trdi, da je njihova mornarica zjutraj zadela ameriški tanker. Poudarili so, da ameriška in izraelska vojaška in komercialna plovila, pa tudi evropskih držav, ki ju podpirajo, ne bodo smela prečkati Hormuške ožine. "Če jih bomo opazili, jih bomo zadeli," so sporočili.

Zračni napadi na Bližnjem vzhodu se nadaljujejo že šesti dan; Iran je po tem, ko sta ZDA in Izrael včeraj okrepila svoje napade, ponoči proti Izraelu poslal več raket. Sirene so na zračne napade opozarjale v Tel Avivu in Jeruzalemu, nad mesti so odzvanjale eksplozije.

Izraelski vojaški tiskovni predstavnik je ob manjšem številu izstreljenih iranskih raket medtem namignil, da so se prizadevanja za ciljanje iranskih zalog raket in izstrelišč obrestovala.

Izraelska vojska je medtem ciljala tudi na južna predmestja Bejruta, po poročanju BBC-ja so bili napadi smrtonosni. Eksplozije so odjeknile tudi v iranski prestolnici Teheran.

Dim po izraelskem napadu na Bejrut
Izraelska vojska je v sredo izdala ukaze za evakuacijo več delov predmestja Bejruta in opozorila, da bo kmalu zadela cilje, povezane z libanonskim gibanjem Hezbolah. Sporočili so tudi, da je med cilji objekt, ki ga uporabljajo zračne enote skupine, vendar za slednje ni predložila dokazov.

Al Jazeera poroča, da Iranci verjamejo, da je grožnja povezana z njihovim veleposlaništvom. Kot poročajo, zato Iran grozi, da bodo v primeru napada na njihovo veleposlaništvo v Libanonu vsa izraelska veleposlaništva postala legitimna tarča.

Organizacija Human Rights Watch je grožnje označila za zelo zaskrbljujoče in dejala, da kažejo na namero storitve vojnega zločina, saj ljudje, ki niso neposredno vpleteni v sovražnosti, po mednarodnem pravu ne morejo biti tarča napadov.

Več kot 1000 mrtvih, več kot 80.000 razseljenih

Vse od sobote je bilo v napadih ubitih najmanj 1045 ljudi, piše Al Jazeera. Libanonski uradniki medtem navajajo, da je bilo zaradi spopadov med Izraelom in Hezbolahom razseljenih več kot 80.000 ljudi.

Iranski rdeči polmesec pa pravi, da so od sobote zabeležili 1332 napadov ameriških in izraelskih sil v Iranu, pri čemer so napade dokumentirali na 636 lokacijah, vključno z najmanj 105 civilnimi lokacijami.

Deljena mnenja o vojni

Odzivi sveta na smrtonosne spopade na Bližnjem vzhodu so deljeni. Medtem ko je prvi mož Nata Mark Rutte sporočil, da "Evropa podpira vojaško kampanjo ZDA proti Iranu", nemški kancler Friedrich Merz pa je dejal, da trenutno "ni čas za šolanje zaveznic", pa se vsi s tem ne strinjajo. Rutte je sicer poudaril, da Nato ni vključen v vojaške napade.

Kot ena večjih kritikov vojne je izstopila Španija, ki Washingtonu ni dovolila uporabe vojaških baz v Španiji za napad na Iran. Španski premier Pedro Sanchez je poudaril, da sicer iranskega režima nikakor ne podpirajo, saj "zatira in ubija svoje državljane, zlasti ženske", a da tudi vojni odločno pravijo ne.

Po grožnjah Trumpa, da bo zaradi njihove drže prekinil vse trgovinske posle s Španijo, je Sanchez Združene države opozoril, da ne nameravajo sodelovati v nečem, kar je slabo za ves svet - kot je na primer vojna v Iranu - zgolj zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi.

Slovenija je v svojem odzivu pozvala k deeskalaciji razmer. "Pozivamo vse vpletene strani k takojšnji deeskalaciji, zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava ter Ustanovne listine OZN," so po prvih napadih sporočili z zunanjega ministrstva, predsednica države Nataša Pirc Musar pa je podobno opozorila, da ostaja reševanje sporov z diplomatskimi sredstvi in spoštovanjem mednarodnega prava edina trajnostna pot k varnosti in zaščiti civilnega prebivalstva.

Na spopade sta se odzvala tudi avstralski premier Anthony Albanese in kanadski premier Mark Carney, oba sta pozvala k deeskalaciji na Bližnjem vzhodu, a sta ob tem dejala, da premirja ne bi smeli skleniti, dokler se Iran ne odpove razvoju jedrskega orožja, piše BBC.

Omejitev Trumpove vojaške akcije neuspešna

Ameriški zakonodajalci so medtem glasovali proti ukrepu o vojnih pooblastilih, ki bi omejil zmožnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da odredi nadaljnje vojaške akcije v Iranu.

Ameriški senat ukrepa ni sprejel s 47 glasovi proti 53. Ukrep bi zahteval umik ameriških sil iz konflikta, razen če bi kongres odobril operacijo.

Predstavniški dom bo o istem vprašanju glasoval v petek, nekateri senatorji pa so ta teden novinarjem povedali, da bodo morda bolj nagnjeni k podpori resolucije o vojnih pooblastilih v prihodnosti, če bo vojna trajala dlje kot nekaj tednov, kolikor je ocenil Trump.

iran zda izrael vona bližnji vzhod

