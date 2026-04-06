Tujina

Iran grozi z blokado še ene pomembne ožine?

Teheran , 06. 04. 2026 14.28

A.K.
Ožina Bab al Mandeb

Ožina Bab al Mandeb med Rdečim morjem in Adenskim zalivom je prav tako kot Hormuška ožina ena najpomembnejših strateških pomorskih poti na svetu. In Iran zdaj grozi, da bo skupaj z zavezniki poskrbel tudi za blokado te poti.

Visoki svetovalec vrhovnega iranskega voditelja Mojtabe Hameneija je zagrozil, da bi iranski zavezniki lahko zaprli pomorsko pot Bab al-Mandeb, kot je Teheran storil s Hormuško ožino. Če bi se to zgodilo, bi lahko imelo katastrofalne posledice, poroča Aljazeera. Če bi zaprli to ožino skupaj s Hormuško ožino, bi bila blokirana četrtina svetovne energije in velik del azijskega izvoza v Evropo. 

Ali Akbar Velayati, nekdanji iranski zunanji minister in veteran diplomat, znan po svojem vplivu, je v nedeljo na X opozoril, da 'enotno poveljstvo fronte upora gleda na Bab al-Mandeb enako kot na Hormuško ožino'.

"Če si Bela hiša drzne ponoviti svoje neumne napake, bo kmalu spoznala, da se lahko pretok svetovne energije in trgovine prekine z eno samo potezo," je zapisal Velayati. Iranska državna televizija Press TV je nato potrdila njegovo opozorilo.

Ladijski promet na tem območju so v času izraelske ofenzive v Gazi že delno ohromili proiranski hutijevski uporniki v Jemnu, ki so v znak solidarnosti s Palestinci izvajali napade na plovila, povezana z Izraelom, kasneje pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.

Orban po domnevnem poskusu sabotaže obiskal plinovod Turški tok

Med iskanjem pirhov umrli trije ljudje, tudi dojenček

bibaleze
Portal
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
