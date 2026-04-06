Iran grozi z blokado še ene pomembne ožine?

Visoki svetovalec vrhovnega iranskega voditelja Mojtabe Hameneija je zagrozil, da bi iranski zavezniki lahko zaprli pomorsko pot Bab al-Mandeb, kot je Teheran storil s Hormuško ožino. Če bi se to zgodilo, bi lahko imelo katastrofalne posledice, poroča Aljazeera. Če bi zaprli to ožino skupaj s Hormuško ožino, bi bila blokirana četrtina svetovne energije in velik del azijskega izvoza v Evropo.

Ali Akbar Velayati, nekdanji iranski zunanji minister in veteran diplomat, znan po svojem vplivu, je v nedeljo na X opozoril, da 'enotno poveljstvo fronte upora gleda na Bab al-Mandeb enako kot na Hormuško ožino'.

"Če si Bela hiša drzne ponoviti svoje neumne napake, bo kmalu spoznala, da se lahko pretok svetovne energije in trgovine prekine z eno samo potezo," je zapisal Velayati. Iranska državna televizija Press TV je nato potrdila njegovo opozorilo.