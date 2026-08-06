Iran in Oman tik pred dogovorom o novi plovni poti skozi Hormuško ožino

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmaeil Baqaei je danes sporočil, da sta Iran in Oman že uskladila geografske koordinate predlagane nove plovne poti. Po njegovih besedah pogajanja potekajo strokovno in konstruktivno, dogovor pa je tik pred sklenitvijo, poroča portal Politico.
Nova plovna pot naj bi pretežno potekala skozi iranske teritorialne vode, deloma pa tudi skozi vode Omana. Namen dogovora je urediti pomorski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, po kateri običajno potuje velik delež svetovnih pošiljk nafte in utekočinjenega zemeljskega plina.
Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna sporočil, da je Teheran Washington pozval, naj zadrži morebitne vojaške napade do sklenitve dogovora. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bi sporazum prinesel takojšnje in popolno odprtje Hormuške ožine ter prispeval k zmanjšanju iranske jedrske grožnje.
ZDA so sicer 14. julija po ponovni zaostritvi odnosov z Iranom znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ta je postala ena ključnih točk pogajanj o prekinitvi ognja, saj Teheran vztraja, da mora biti blokada odpravljena kot del širšega dogovora.
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