Iran in Oman tik pred dogovorom o novi plovni poti skozi Hormuško ožino

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmaeil Baqaei je danes sporočil, da sta Iran in Oman že uskladila geografske koordinate predlagane nove plovne poti. Po njegovih besedah pogajanja potekajo strokovno in konstruktivno, dogovor pa je tik pred sklenitvijo, poroča portal Politico.

Nova plovna pot naj bi pretežno potekala skozi iranske teritorialne vode, deloma pa tudi skozi vode Omana. Namen dogovora je urediti pomorski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, po kateri običajno potuje velik delež svetovnih pošiljk nafte in utekočinjenega zemeljskega plina.