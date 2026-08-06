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Iran in Oman tik pred dogovorom o novi plovni poti skozi Hormuško ožino

Teheran, 06. 08. 2026 13.41 pred 4 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
L.M.
Hormuška ožina

Iran in Oman sta po navedbah iranskega zunanjega ministrstva v zaključni fazi pogajanj o določitvi nove plovne poti skozi Hormuško ožino. Dogovor naj bi natančno določil meje plovne poti, medtem ko ožina zaradi nedavnih vojaških spopadov med Iranom, ZDA in Izraelom ostaja zaprta.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmaeil Baqaei je danes sporočil, da sta Iran in Oman že uskladila geografske koordinate predlagane nove plovne poti. Po njegovih besedah pogajanja potekajo strokovno in konstruktivno, dogovor pa je tik pred sklenitvijo, poroča portal Politico.

Nova plovna pot naj bi pretežno potekala skozi iranske teritorialne vode, deloma pa tudi skozi vode Omana. Namen dogovora je urediti pomorski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, po kateri običajno potuje velik delež svetovnih pošiljk nafte in utekočinjenega zemeljskega plina.

donlad Trump
donlad Trump
FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je konec tedna sporočil, da je Teheran Washington pozval, naj zadrži morebitne vojaške napade do sklenitve dogovora. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bi sporazum prinesel takojšnje in popolno odprtje Hormuške ožine ter prispeval k zmanjšanju iranske jedrske grožnje.

ZDA so sicer 14. julija po ponovni zaostritvi odnosov z Iranom znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ta je postala ena ključnih točk pogajanj o prekinitvi ognja, saj Teheran vztraja, da mora biti blokada odpravljena kot del širšega dogovora.

Iran Oman Hormuška ožina pomorski promet
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KOMENTARJI9

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Tovariš Balki
06. 08. 2026 19.51
Prvo leto 6 tedenske intervencije je najtežje....pa.to
Odgovori
0 0
Tovariš Balki
06. 08. 2026 19.50
A so zmagoviti ameri že odprli.ožino?...pa to
Odgovori
-1
0 1
bandit1
06. 08. 2026 18.53
Tudi v Afganistanu so izpadli lole... in mi z njimi vred. Pa ja to je že 5 let od tega in se nihče več ne spomni in se nič iz tega ne nauči.
Odgovori
0 0
Wolfman
06. 08. 2026 16.27
Še en udarec več za ameriško vlado!
Odgovori
+1
1 0
the kop
06. 08. 2026 15.49
Taco ne bo zadovljen in bo spet izzival.
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
06. 08. 2026 15.14
Pa nikar okul govort, da ameriški vojski primanjkuje municije, ker je Donald zagrozil z dolgoletnim zaporom, če to omenjate!?
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+2
4 2
Wolfman
06. 08. 2026 15.08
A res drži, da ogromno ameriških beguncev zgubljeno tava po Katarju ter Joradaniji! Gre predvsem za logistiko vojske ZDA ter ostale američane povezane z vojsko ZDA!
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+2
4 2
Samo navijač
06. 08. 2026 14.37
Kaki loleki so izpadli amerigosi.
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+0
3 3
Watcherman
06. 08. 2026 14.39
A res a zato,ko je Trump napovedal silovite napada Iran je pa prosil naj ne napade,ko je že tako uničen Iran je vojaško poražen kar je logično.
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-2
1 3
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