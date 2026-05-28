Tujina

Iran in ZDA naj bi podaljšala premirje za 60 dni

Washington/Teheran, 28. 05. 2026 21.41 pred 26 minutami 3 min branja 0

N.V.
Vojna ZDA in Irana

Ameriški in iranski pogajalci so se dogovorili o okviru sporazuma, ki bi podaljšal premirje za 60 dni. S tem sporazumom bodo začeli tudi pogajanja o prihodnosti iranskega jedrskega programa. Novi sporazum o premirju morata sicer še potrditi ameriški predsednik Donald Trump in iransko vodstvo. Obe strani se sicer obtožujeta kršenja premirja.

Nov dogovor prihaja ravno v času novih napadov v regiji, poroča BBC. Iranska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je napadla ameriško letalsko oporišče v regiji, potem ko so ZDA ponoči izvedle nove napade na južni Iran.

Podrobnosti začasnega dogovora ostajajo nejasne. Prav tako ni jasno, ali 60-dnevno podaljšanje predstavlja rok za pogajanja. Trenutno premirje je namreč že zdaj sklenjeno za nedoločen čas.

Po navedbah Axiosa dogovor določa, da bo ladijski promet skozi Hormuško ožino "neomeje", ZDA pa naj bi odpravile svojo pomorsko blokado iranskih pristanišč.

Tehran že dlje časa uveljavlja suverenost nad to strateško pomembno pomorsko potjo in trdi, da morata Hormuško ožino skupaj upravljati Iran in Oman, saj poteka skozi teritorialne vode obeh držav. Toda ZDA zavračajo kakršnokoli obliko iranskega nadzora nad Hormuško ožino, vključno s sistemom pobiranja pristojbin za prehod.

Iran še ni potrdil novega sporazuma, ki ga je predstavila Bela hiša, a so v teh dneh poročali o delih neuradnega osnutka 14-točkovnega memoranduma o soglasju.

Bela hiša je sicer ta iranski osnutek označila za "popolno izmišljotino".

Obe strani sta konec prejšnjega tedna nakazali napredek pri doseganju dogovora, kar je sprožilo ugibanja, da je uradna napoved blizu. Odkar je 8. aprila začelo veljati prvo premirje med državama, je predsednik Donald Trump večkrat namignil, da sta strani blizu dogovora in da pogajanja napredujejo, vendar so upanja na dogovorjen konec konflikta vedno znova izpuhtela.

In skoraj v vseh primerih, tudi v poraznih pogovorih v Islamabadu, so Trump in drugi uradniki opozarjali, da na mizi ostane le še "vrnitev k vojaškim operacijam". Ameriški predsednik je denimo prejšnji teden dejal, da je bil le korak oddaljen od ukaza za nove napade na Iran, vendar se je na koncu temu odpovedal na prošnjo ameriških zaveznikov.

Še v sredo je Trump dejal, da pogovori napredujejo, vendar vztrajal, da iranski predlog "še ni tam, kjer mora biti". Ni jasno, kaj se je zgodilo v zadnjih 24 urah oziroma kdaj bo, če sploh, Trump dokončno odobril sporazum o podaljšanju premirja.

Če bi do tega prišlo, bi lahko ameriške in iranske ekipe začele razpravljati o precej bolj zapletenih in tehničnih vprašanjih, predvsem o iranskem jedrskem programu in preostalih zalogah visoko obogatenega urana. Trump je nakazal, da bi lahko ZDA uran prevzele ali pa ga skupaj z Iranom razredčile na kraju samem oziroma na tretji lokaciji.

Ameriški finančni minister Scott Bessent med brifingom Bele hiše ni želel potrditi, da je bil dogovor dosežen. "Vedno je napaka prehitevati predsednika," je dejal. "In na koncu bo odločitev sprejel predsednik."

