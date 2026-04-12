Iran in ZDA po 21 urah brez dogovora, premirje negotovo

"Slaba novica je, da nismo dosegli dogovora, in mislim, da je to veliko bolj slaba novica za Iran kot za Združene države Amerike," je novinarjem tik pred odhodom iz Islamabada povedal JD Vance, vodja ameriške delegacije. Še pred tem je na novinarski konferenci po pogajanjih dejal: "Preprosto nismo uspeli doseči položaja, v katerem bi Iranci sprejeli naše pogoje." V pakistanski prestolnici je potekalo prvo srečanje na najvišji ravni med Washingtonom in Teheranom od islamske revolucije leta 1979.

Pogajanja v Islamabadu FOTO: Profimedia

Vance je dejal, da Iran ni sprejel ameriških pogojev, predvsem zahteve, da se odpove razvoju jedrskega orožja. "Videti moramo jasno zavezo, da si ne bodo prizadevali za jedrsko orožje in da si ne bodo prizadevali za orodja, ki bi jim omogočila hitro pridobitev jedrskega orožja," je dejal Vance. Po njegovih besedah se je ameriška stran pogajanj udeležila v dobri veri in je bila fleksibilna. "Odhajamo s preprostim predlogom, metodo razumevanja, da je to naša končna in najboljša ponudba. Bomo videli, ali jo bodo Iranci sprejeli," je dodal.

JD Vance, Kushner in Rubio po pogajanjih v Islamabadu FOTO: AP

Tudi iranska delegacija, v kateri sta bila predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf ter zunanji minister Abas Aragči, je že zapustila Islamabad, poroča iranska tiskovna agencija Mehr. Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi po pogovorih sporočilo, da bi se morale ZDA vzdržati "pretiranih" in "nezakonitih" zahtev. Tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagej je sicer pogajanja opisal kot intenzivna, njihov uspeh pa da je odvisen od "resnosti in dobre vere nasprotne strani". Iran je med pogajanji postavil svoje "rdeče linije", med drugim zahteva odškodnine za napade ter sprostitev zamrznjenega premoženja.

Predstavniki ZDA in Irana so se tako po 21 urah neposrednih pogovorov v Islamabadu razšli brez dogovora, prihodnost krhkega dvotedenskega premirja pa ostaja negotova. Pakistanski zunanji minister Išak Dar je obe strani pozval, naj spoštujeta premirje, in napovedal nova prizadevanja za dialog.

Napetosti ostajajo