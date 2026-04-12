Iran in ZDA po 21 urah brez dogovora, premirje negotovo

"Slaba novica je, da nismo dosegli dogovora, in mislim, da je to veliko bolj slaba novica za Iran kot za Združene države Amerike," je novinarjem tik pred odhodom iz Islamabada povedal JD Vance, vodja ameriške delegacije. Še pred tem je na novinarski konferenci po pogajanjih dejal: "Preprosto nismo uspeli doseči položaja, v katerem bi Iranci sprejeli naše pogoje."
V pakistanski prestolnici je potekalo prvo srečanje na najvišji ravni med Washingtonom in Teheranom od islamske revolucije leta 1979.
Vance je dejal, da Iran ni sprejel ameriških pogojev, predvsem zahteve, da se odpove razvoju jedrskega orožja. "Videti moramo jasno zavezo, da si ne bodo prizadevali za jedrsko orožje in da si ne bodo prizadevali za orodja, ki bi jim omogočila hitro pridobitev jedrskega orožja," je dejal Vance.
Po njegovih besedah se je ameriška stran pogajanj udeležila v dobri veri in je bila fleksibilna. "Odhajamo s preprostim predlogom, metodo razumevanja, da je to naša končna in najboljša ponudba. Bomo videli, ali jo bodo Iranci sprejeli," je dodal.
Tudi iranska delegacija, v kateri sta bila predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf ter zunanji minister Abas Aragči, je že zapustila Islamabad, poroča iranska tiskovna agencija Mehr. Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi po pogovorih sporočilo, da bi se morale ZDA vzdržati "pretiranih" in "nezakonitih" zahtev. Tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagej je sicer pogajanja opisal kot intenzivna, njihov uspeh pa da je odvisen od "resnosti in dobre vere nasprotne strani".
Iran je med pogajanji postavil svoje "rdeče linije", med drugim zahteva odškodnine za napade ter sprostitev zamrznjenega premoženja.
Predstavniki ZDA in Irana so se tako po 21 urah neposrednih pogovorov v Islamabadu razšli brez dogovora, prihodnost krhkega dvotedenskega premirja pa ostaja negotova.
Pakistanski zunanji minister Išak Dar je obe strani pozval, naj spoštujeta premirje, in napovedal nova prizadevanja za dialog.
Napetosti ostajajo
Pogovori so potekali v sedmem tednu vojne, ki je zahtevala na tisoče življenj in ki je pretresla svetovne trge. Vance je poudaril, da je glavni cilj ZDA preprečiti Iranu dostop do jedrskega orožja.
Medtem je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bi lahko napade na Iran začasno ustavili za dva tedna, vendar ni jasno, kaj se bo zgodilo po tem.
ZDA so sporočile, da so njihove vojaške ladje plule skozi Hormuška ožina, ključno točko za svetovno trgovino z energenti.
Vojna je po dosedanjih podatkih zahtevala več kot 3000 življenj v Iranu, več kot 2000 v Libanonu, ter povzročila veliko škodo v regiji in močno vplivala na globalne cene energije.