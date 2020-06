Iran izdal nalog za aretacijo Donalda Trumpa zaradi atentata na Solejmanija

3. januarja letos so Združene države Amerike izvedle atentat na Kasima Solejmanija , poveljnika elitnih enot Iranske revolucionarne garde.

Danes pa so iranske oblasti izdale nalog za aretacijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa ter 35 drugih posameznikov, ki jih iransko tožilstvo obtožuje umora Solejmanija ter terorističnih dejanj. Pri tem so Interpol prosili, naj izda rdeče obvestilo za Trumpa in preostale posameznike, je po poročanju iranske agencije Fars dejal teheranski tožilec Ali Alqasimehr.

Med omenjenimi 35 posamezniki so tako vojaški kot civilni uradniki, več podrobnosti o njih pa ni znanih. Je pa Alqasimehr danes dejal tudi, da bodo iranske oblasti Trumpa preganjale tudi po koncu njegovega predsedovanja, poroča Guardian.

Interpol se za zdaj še ni odzval.

Spomnimo, da je atentat za Solejmanija, v Iranu izredno vplivnega poveljnika, ZDA in Iran pripeljal na rob vojaškega spopada. Uradni Teheran je namreč nekaj dni po atentatu nanj odgovoril z napadom na ameriški vojaški oporišči v Iraku, Al Asad in Erbil.