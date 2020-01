Iran izstrelil balistične rakete na najmanj dve oporišči, ZDA se pripravljajo na odziv

Vsaj dve letalski oporišči, v kateri so bile nameščene ameriške vojaške enote v Iraku, je zadelo več kot ducat iranskih balističnih raket, poroča ameriško ministrstvo za obrambo. Napadi so se zgodili ure po pokopu ubitega iranskega generala Kasema Soleimanija. Drugi napad se je zgodil v mestu Erbil kmalu po tem, ko so prve rakete zadele oporišča Al Asad, je poročala Al Mayadeen TV. V Erbilu so tudi pripadniki Slovenske vojske, a lokalni mediji ne poročajo o žrtvah v koalicijskih enotah. Najmanj dve balistični raketi sta zadeli dve ločeni območji v bližini, sta za CNN povedala dva kurdska varnostna predstavnika.