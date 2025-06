Eksplozije v Haifi in Tel Avivu, Izraelci ubili vodjo obveščevalcev revolucionarne garde

Pred zoro so rakete zadele tudi območje v bližini Shuk HaCarmel, priljubljene tržnice med domačini in turisti. Zadeta je bila tudi stanovanjska ulica v bližnji Petach Tikvi in šola v ultraortodoksnem judovskem mestu Bnei Brak.

"Kot običajno smo šli v zaklonišče, ki je čez cesto. V nekaj minutah so vrata eksplodirala. Nekaj ljudi je vstopilo okrvavljenih, porezanih. In ko smo se vrnili v stanovanje, smo videli, da ga ni ostalo več veliko," je za Reuters povedal tamkajšnji prebivalec Guydo Tetelbaun.

Iran je v zgodnjih ponedeljkovih urah izstrelil serijo raket nad osrednji Izrael. Eksplozije so stresle tudi večja mesta, vključno s Tel Avivom in Haifo, kjer je bilo ranjenih približno 30 ljudi, poroča BBC. V celotni državi so bile ponoči ubite tri osebe.

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so v zadnjem napadu uporabili novo bojno tehniko, zaradi katere so, kot trdijo, izraelski večplastni obrambni sistemi ciljali drug na drugega. Izraelska vojska iranskih navedb ni komentirala, so pa izraelski uradniki večkrat poudarili, da obrambni sistem ni 100-odstoten, in opozorili na "težke dni, ki so pred nami".

Izrael sicer danes nadaljuje z napadi, kot je sporočila vojska, izvajajo napade na izstrelišča raket v Iranu. "Delujemo proti tej grožnji na našem in iranskem nebu," je povedal tiskovni predstavnik izraelskih sil.

Iranski napadi so sicer sledili kmalu po izraelskem nedeljskem napadu, v katerem je bil ubit vodja obveščevalne službe iranskih oboroženih sil. Državi napadata druga drugo že vse od petka, ko je Izrael izvedel napad na iransko jedrsko elektrarno in vojaške objekte. Na izraelski strani so so zdaj našteli najmanj 13 žrtev, medtem ko iz Irana poročajo o najmanj 224 žrtvah, pri čemer naj bi bilo 90 odstotkov civilistov.