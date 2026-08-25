'Iran je pripravljen na ameriške sankcije'

Ameriški finančni minister Scott Bessent je ukrepe označil za "največjo finančno ofenzivo v zgodovini", medtem ko so Iranci prepričani, da bodo sankcije pravzaprav škodile samo Američanom in privedle do novega poraza Washingtona, piše BBC. Potem ko je Bessent zagrozil iranskemu režimu, da bodo prekinili vse gospodarske vezi z Iranom, so dodali še, da bo izolirana tudi vsaka država, ki bo z njimi finančno sodelovala.

Scott Bessent FOTO: AP

In le nekaj ur po Bessentovi napovedi je Madanizadeh dejal, da je Iran na takšne načrte "čakal že dolgo". "Vlada je bila in je pripravljena ter ima dveletni načrt za obvladovanje teh dogodkov," je povedal za državno televizijo. "Tudi mi imamo svoja orodja in vemo, kako igrati to igro." "Iran je popolnoma pripravljen na ameriške sankcije," je dejal iranski gospodarski minister Seyed Ali Madanizadeh. Povedal je tudi, da niti Kitajska niti Rusija nista sprejeli ameriških ukrepov, ter napovedal, da se jim bodo uprle tudi druge države. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da sankcije in taktike pritiska ne pomagajo ter da bo Peking storil vse potrebno za zaščito kitajskih interesov. Vojna je povzročila rast svetovnih cen nafte, Iran pa je v odziv na najnovejšo grožnjo opozoril, da bo v primeru nadaljevanja vojne ustavil ves izvoz nafte iz regije. Iranski režim je prav tako izdal novo opozorilo ladjam, naj brez dovoljenja ne plujejo skozi Hormuško ožino, poroča Reuters.

Skozi ožino, ozko morsko pot južno od Irana, običajno poteka petina svetovnega prometa z nafto in plinom, vendar je Iran od začetka konflikta konec februarja pretok skozi ožino dejansko blokiral, kar je povzročilo rast cen nafte po svetu.

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