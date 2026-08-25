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'Iran je pripravljen na ameriške sankcije'

Teheran/Washington, 25. 08. 2026 07.25 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Sankcije Iranu

Irana ne skrbi "gospodarski dan D", ki so ga napovedale ZDA in ima pripravljen dveletni načrt za spopadanje z razširjenimi sankcijami. Na ameriškem finančnem ministrstvu sicer trdijo, da bodo te sankcije vodile v popolno globalno izolacijo.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je ukrepe označil za "največjo finančno ofenzivo v zgodovini", medtem ko so Iranci prepričani, da bodo sankcije pravzaprav škodile samo Američanom in privedle do novega poraza Washingtona, piše BBC.

Potem ko je Bessent zagrozil iranskemu režimu, da bodo prekinili vse gospodarske vezi z Iranom, so dodali še, da bo izolirana tudi vsaka država, ki bo z njimi finančno sodelovala.

Scott Bessent
Scott Bessent
FOTO: AP

In le nekaj ur po Bessentovi napovedi je Madanizadeh dejal, da je Iran na takšne načrte "čakal že dolgo". "Vlada je bila in je pripravljena ter ima dveletni načrt za obvladovanje teh dogodkov," je povedal za državno televizijo. "Tudi mi imamo svoja orodja in vemo, kako igrati to igro."

"Iran je popolnoma pripravljen na ameriške sankcije," je dejal iranski gospodarski minister Seyed Ali Madanizadeh.

Povedal je tudi, da niti Kitajska niti Rusija nista sprejeli ameriških ukrepov, ter napovedal, da se jim bodo uprle tudi druge države.

Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da sankcije in taktike pritiska ne pomagajo ter da bo Peking storil vse potrebno za zaščito kitajskih interesov. Vojna je povzročila rast svetovnih cen nafte, Iran pa je v odziv na najnovejšo grožnjo opozoril, da bo v primeru nadaljevanja vojne ustavil ves izvoz nafte iz regije.

Iranski režim je prav tako izdal novo opozorilo ladjam, naj brez dovoljenja ne plujejo skozi Hormuško ožino, poroča Reuters.

Preberi še ZDA napovedujejo 'gospodarski dan D', Iran grozi: Niti kaplja nafte

Skozi ožino, ozko morsko pot južno od Irana, običajno poteka petina svetovnega prometa z nafto in plinom, vendar je Iran od začetka konflikta konec februarja pretok skozi ožino dejansko blokiral, kar je povzročilo rast cen nafte po svetu.

Operacija Gospodarski izobčenec

Bessent je na novinarski konferenci, na kateri je predstavil ukrepe, imenovane "Operacija Gospodarski izobčenec" (Operation Economic Outcast), dejal, da ZDA začenjajo "gospodarski napad na iranske finančne povezave po vsem svetu".

"Iran se zdaj sooča z zelo jasno izbiro, pred njim sta le dve poti: popolna globalna izolacija ... ali vrnitev v normalnost z možnostjo ponovne vključitve v svetovno gospodarstvo," je dejal.

Prav tako trdi, da ZDA nič več "ne obvladujejo iranske grožnje, temveč jo končujejo".

Ministrstvo je sporočilo, da je ukrepe usmerilo proti petim sektorjem: digitalnim sredstvom, tehnologiji, zlatu, letalstvu in pomorstvu. Ministrstvo za finance je poleg tega uvedlo sankcije proti skoraj 60 subjektom, posameznikom in plovilom. Ti ukrepi naj bi "zategnili zanko in blokirali vsak potencialni vir prihodkov Iranske revolucionarne garde in širšega iranskega režima".

Trump naj bi tudi te dni poklical svetovne voditelje "s konkretnimi zahtevami, naj prekinejo svoje stike z iranskim režimom". Čeprav je dejal, da je pomembno ljudem dati čas, da razumejo nove sankcije, je dodal, da morajo vsi vedeti, da "bodo ukrepali hitro in da mislijo resno".

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