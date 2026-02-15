Iran pripravljen na kompromis z ZDA: 'Žogica je na njihovi strani'

Namestnik iranskega zunanjega ministra Madžid Taht-Ravanči je v pogovoru za BBC v Teheranu dejal, da je "žogica na strani ZDA, da dokažejo, da želijo skleniti sporazum". "Če so iskreni, sem prepričan, da bomo odprli pot k sporazumu," je dodal.

Pogajalci ZDA in Irana so v začetku februarja opravili posredne pogovore v Omanu. Taht-Ravanči je potrdil, da bo drugi krog potekal v torek v Ženevi, in dejal, da so pogovori potekali "bolj ali manj v pozitivni smeri, vendar je še prezgodaj za oceno".

Ena od glavnih zahtev Irana je bila, da bi morali pogovore omejiti zgolj na vprašanja, povezana z jedrskim programom. Po besedah namestnika zunanjega ministra to razume tudi Washington, ki sicer še vedno vztraja pri razširitvi pogovorov na druga vprašanja, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket in podpora oboroženim skupinam v regiji.

K temu, da bi v pogajanja vključili balistične rakete, teži tudi Izrael. V Teheranu so večkrat obtožili Izraelce, da delajo na tem, da bi sabotirali pogajalski proces, medtem ko se druge države na Bližnjem vzhodu trudijo, da bi se izognili vojni.

"V regiji opažamo skoraj soglasno nasprotovanje vojni," je dejal Taht-Ravanči. Dodal je, da bodo Iranci v torek na pogajanja v Ženevo prišli z optimizmom. "Mi bomo storili vse, kar je v naši moči, vendar mora tudi druga stran dokazati, da je iskrena," je dejal.