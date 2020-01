Iran k preiskavi povabil tudi Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo

Napetosti med ZDA in Iranom so se izjemno zaostrile po 3. januarju, ko so ZDA v napadu z brezpilotnim letalom blizu Bagdada ubile vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Iran se je odzval z raketnim obstreljevanjem dveh vojaških oporišč v Iraku, kjer so nameščeni ameriški in drugi tuji vojaki. Žrtev ni bilo.

Iran k preiskavi povabil več tujih ekip strokovnjakov

Le nekaj ur pozneje je enota iranske revolucionarne garde nenamerno sestrelila letalo družbe Ukraine International Airlines, ki naj bi se približalo vojaškemu območju. To so oblasti sprva zanikale, po več dneh pa v soboto le priznale. Kot je danes zatrdil tiskovni predstavnik vlade, so to storili, takoj ko je predsednik Hasan Rohani od sveta za nacionalno varnost prejel podrobnosti o incidentu.