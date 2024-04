Iran na zagovor pozval veleposlanike iz Nemčije, Francije in Združenega kraljestva

Iransko zunanje ministrstvo je poklicalo na zagovor nemškega, francoskega in britanskega veleposlanika v Teheranu zaradi odzivov njihovih držav na iranski napad z droni in raketami na Izrael, poročajo tuje agencije. Iz sveta se medtem še vedno vrstijo odzivi na napad s poudarkom na pozivih k zadržanosti vseh vpletenih strani.

OGLAS

Na iranskem zunanjem ministrstvu so Nemčijo, Francijo in Združeno kraljestvo po poročanju katarske televizije Al Jazeera obtožili dvojnih meril, saj so v začetku meseca nasprotovale izjavi Varnostnega sveta ZN glede napada na iranski konzulat v Siriji. Izjava, ki jo je pripravila Rusija, bi obsodila izraelski napad na iranski konzulat v Damasku 1. aprila, v katerem sta življenje izgubila tudi dva visoka poveljnika iranske revolucionarne garde. Kot je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročala iranska Irna, so veleposlanike teh držav na ministrstvo na zagovor poklicali "zaradi neodgovornih stališč nekaterih visokih uradnikov teh držav glede odziva Irana na dejanja sionističnega režima proti državljanom in interesom naše države". Vse tri države so ostro obsodile sobotni napad Irana na Izrael, opozorile pa so tudi na morebitno destabilizacijo celotne regije.

V iranskem parlamentu pozdravili napad na Izrael. FOTO: Profimedia icon-expand

K zadržanosti je vse vpletene strani danes pozvala tudi Rusija. Izrazila je zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu in obtožila zahodne sile, da se niso odzvale na napad na iranski konzulat v Damasku. "Vse strani, vpletene v konflikt, pozivamo k zadržanosti," so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa med drugim sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Obenem so pozvali k političnim in diplomatskim prizadevanjem za rešitev problemov s pomočjo "konstruktivno mislečih mednarodnih akterjev". Vse strani so k zadržanosti danes pozvali tudi iz zveze Nato. Nočni napad Irana na Izrael so obsodili kot stopnjevanje regionalnih nemirov in dodali, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov. "Ključnega pomena je, da konflikt na Bližnjem vzhodu ne uide izpod nadzora," je še dejala tiskovna predstavnica zveze. Papež Frančišek je danes medtem pozval proti vrtincu nasilja in posvaril pred morebitno regionalno eskalacijo konflikta. "Nujno pozivam k ustavitvi vseh dejanj, ki bi lahko spodbudila vrtinec nasilja, zaradi katerega obstaja nevarnost, da se Bližnji vzhod znajde v še večjem konfliktu," je po poročanju AFP dejal papež po tradicionalni nedeljski molitvi na Trgu svetega Petra v Vatikanu.

Papež Frančišek FOTO: AP icon-expand