Iran nad Kuvajt: več kot 60 ranjenih na letališču

Komaj nekaj dni po sklenitvi krhkega premirja med Združenimi državami Amerike in Iranom je Bližnji vzhod znova pretresel val medsebojnih napadov. Čeprav nobena od strani za zdaj ne govori o uradnem koncu premirja, dogodki zadnjih ur kažejo, da se konflikt še zdaleč ni umiril. Nasprotno – vse bolj se zdi, da obe strani iščeta način, kako ohraniti vojaški pritisk, ne da bi pri tem formalno razglasili nadaljevanje vojne. Najhujše posledice nočnih napadov je utrpel Kuvajt, eden najtesnejših ameriških zaveznikov v Zalivu. Iranske rakete in brezpilotni letalniki so zadeli več ciljev, med njimi tudi mednarodno letališče v Kuvajtu. Po navedbah kuvajtskega ministrstva za zdravje je bilo ranjenih najmanj 63 ljudi, sedem jih je potrebovalo nujno operacijo. Indijsko veleposlaništvo je potrdilo smrt enega svojega državljana. Posnetki s prizorišča kažejo razbito steklo, poškodovano infrastrukturo in dele terminala, prekrite z razbitinami. Kuvajtske oblasti so zaradi napada začasno ustavile letalski promet. Kasneje so po opravljenih varnostnih pregledih dovolile postopno ponovno vzpostavitev nekaterih letov. Zunanje ministrstvo Kuvajta je napad ostro obsodilo in ga označilo za agresijo proti civilni infrastrukturi. Hkrati je sporočilo, da si država pridržuje pravico do odgovora.

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Kaj je sprožilo novo zaostritev?

Dogajanje se je začelo nekaj ur prej, ko je ameriško osrednje poveljstvo sporočilo, da je z raketo Hellfire zadelo tanker pod zastavo Bocvane, ki je plul proti iranskemu pristanišču na otoku Harg. Američani trdijo, da je bila ladja povezana z iranskimi vojaškimi dejavnostmi. Kmalu zatem so izvedli še napade na iranski otok Kešm v Hormuški ožini, pri čemer so po navedbah Pentagona uničili zmogljivosti, povezane z napadi na ameriške sile. V Teheranu so ameriške akcije označili za kršitev suverenosti in napovedali odgovor. Ta je sledil že nekaj ur pozneje. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so bili tarče ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu ter plovilo v bližini Hormuške ožine. Po njihovih navedbah gre za zakonit odgovor na ameriške napade. Iranska vojska je v izjavi zapisala, da bo vsak nadaljnji napad deležen drugačnega in še močnejšega odgovora.

Premirje obstaja le še na papirju?

Čeprav uradno premirje med ZDA in Iranom ostaja v veljavi, številni analitiki opozarjajo, da se konflikt vse bolj spreminja v nevarno igro omejenih povračilnih udarcev. Zanimivo je, da po nočnih napadih niti Washington niti Teheran nista napovedala popolne prekinitve pogajanj. Obe strani še naprej govorita o možnosti politične rešitve. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za New York Post dejal, da stiki z Iranom še vedno potekajo. Presenetil je tudi z izjavo, da se z iranskim vrhovnim voditeljem Mojtabo Hamenejem "pravzaprav kar dobro razumeta" "Ali bomo podpisali dogovor ali pa bomo to rešili na drug način. Ta drugi način ni prijeten, vendar bi prinesel gotovost," je dejal Trump. Po navedbah ameriških uradnikov predsednik še vedno vztraja pri strožjih določilih glede iranskega jedrskega programa in zagotovitvah o neoviranem pomorskem prometu skozi Hormuško ožino. Na drugi strani iranski mediji poročajo precej drugačno zgodbo, da Teheran v zadnjih dneh sploh ni odgovoril na ameriške predloge ter da je napredek pogajanj minimalen. Iran naj bi vztrajal pri konkretnih političnih in gospodarskih koristih v zameno za kakršen koli dogovor.

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Trump nezadovoljen tudi z Izraelom

Dodatno pozornost je vzbudila Trumpova kritika izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ameriški predsednik je priznal, da ga je zmotilo izraelsko vztrajanje pri nadaljnjih vojaških operacijah v Libanonu. "Ne bi rekel, da sem bil jezen, sem bil pa nekoliko vznemirjen. Rekel sem mu: Bibi, to se mora ustaviti," je dejal Trump. Izjava nakazuje vse večje razlike med Washingtonom in Jeruzalemom glede nadaljnjih korakov v regiji. ZDA namreč poskušajo doseči širši regionalni dogovor, ki bi poleg Irana vključeval tudi Izrael in Libanon. Nova pogajanja med izraelskimi in libanonskimi predstavniki naj bi potekala že danes v ZDA.

Zalivske države zahtevajo enoten odgovor