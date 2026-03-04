Po Hameneju Hamenej? Izrael grozi z atentatom na naslednika

Uničena policijska postaja v Teheranu FOTO: AP

Opozicijska televizija Iran International je poročala, da je revolucionarna garda pritiskala za izbiro sina ubitega voditelja, kar pomeni, da se politika iranskega državnega vrha ne bo spremenila. Izbira je nenavadna, saj Modžtaba Hamenej ni visok duhovnik in doslej ni imel uradne vloge v režimu. 56-letni Modžtaba Hamenej je drugi najstarejši sin ubitega Alija Hameneja. Imel naj bi imel dobre zveze z revolucionarno gardo, ZDA pa so že leta 2019 proti njemu uvedle sankcije. Izraelski mediji so pred tem poročali, da zaradi podpore revolucionarne garde velja za najverjetnejšega kandidata za položaj vodje države. Iranska skupščina strokovnjakov je posvetovalni organ, ki je v skladu z ustavo Islamske republike pooblaščen za imenovanje, nadzor in razrešitev vrhovnega voditelja. Sestavlja jo 88 članov, večinoma visokih duhovnikov, izvoljenih za osemletni mandat.

Modžtaba Hamenej FOTO: Profimedia

Izraelski obrambni minister Israel Katz je v sredo zagrozil z atentatom na vsakega iranskega voditelja, ki bo izbran za naslednika vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih na Teheran. "Vsak voditelj, ki ga iranski teroristični režim izbere za nadaljnje vodenje načrta za uničenje Izraela, ogrožanje Združenih držav Amerike, svobodnega sveta in držav v regiji ter zatiranje iranskega ljudstva, bo zagotovo tarča atentata, ne glede na njegovo ime ali kje se skriva," je dejal Katz.

V Teheranu se bodo poslovili od ubitega Hameneja

Iranski državni mediji poročajo, da se bodo Iranci od pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja poslovili danes ob 22. uri po lokalnem času. Žalna slovesnost bo trajala tri dni, pogrebna procesija pa bo objavljena, ko bo končana, so sporočili.

Izrael z novimi napadi na Iran, ZDA od začetka napadle 2000 ciljev v državi

Izraelska vojska je danes sporočila, da je izvedla nov obsežen niz napadov na Iran, tudi na poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa je navedla, da je na ameriške in izraelske cilje danes izstrelila okoli 40 raket. ZDA so od začetka ofenzive po lastnih navedbah proti Iranu napadle skoraj 2000 ciljev v državi. Izraelska vojska je v sporočilu za javnost danes pojasnila, da je v okviru novega niza napadov na Iran napadla več deset ciljev v državi, vključno s poveljniškimi centri v Teheranu. Iranska tiskovna agencija Tasnim je poročala o eksplozijah v prestolnici. Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je v torek sporočilo, da je Iran v odgovor na izraelske in ameriške napade, ki so se začeli v soboto, doslej izstrelil več kot 500 balističnih raket in več kot 2000 dronov. Admiral Brad Cooper iz Centcoma je na družbenem omrežju X zapisal, da Iran brez razlikovanja napada civiliste. Ob tem je poudaril, da se zmožnost Irana za napade zmanjšuje, bojna moč ZDA pa se povečuje. Admiral Cooper je na X še zapisal, da so ZDA s tem močno oslabile iransko protizračno obrambo in uničile na stotine iranskih balističnih izstrelkov in dronov. V manj kot 100 urah je ameriška vojska po njegovih besedah uničila tudi 17 iranskih vojnih ladij. Ponovil je, da je cilj uničiti iransko mornarico.

Iranska raketa zadela Al Udeid, največjo ameriško bazo na Bližnjem vzhodu

Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je peti dan vojne na Bližnjem vzhodu izstrelila okoli 40 raket na ameriške in izraelske cilje. Podrobnosti niso navedli. Po pisanju izraelskega časnika Times of Israel v Izraelu za zdaj ni poročil o morebitnih poškodovanih v napadih. Teheran po sobotnem začetku ameriških in izraelskih napadov na Iran danes nadaljuje napade v zalivskih državah, kjer imajo ZDA vojaška oporišča in veleposlaništva. Balistična raketa iz Irana je v torek zadela vojaško oporišče Al Udeid v Katarju, ki je največje ameriško oporišče na Bližnjem vzhodu, je v torek v izjavi sporočilo katarsko ministrstvo za obrambo. Pojasnilo je, da so zračni obrambni sistemi eno balistično raketo iz Irana prestregli, druga pa je zadela bazo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V napadu ni bilo žrtev, podrobnosti o gmotni škodi niso znane. Oporišče Al Udeid, ki ga uporabljata tudi katarska in britanska vojska, se nahaja na obrobju Dohe. Iran je omenjeno bazo napadel tudi lansko leto, kot odgovor na ameriško bombardiranje iranskih jedrskih lokacij. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek potrdil še, da je bil v iranskem napadu z dronom poškodovan ameriški konzulat v Dubaju. Napad je povzročil požar, a ni terjal žrtev.

V Kuvajtu šrapnel ubil 11-letno deklico

V bližini mednarodnega letališča v iraškem Bagdadu je bilo danes sestreljeno brezpilotno letalo, sta dva iraška varnostna vira povedala francoski tiskovni agenciji AFP. Del letališča je vojaško oporišče, v katerem je ameriški diplomatski objekt in kjer so bile pred časom nastanjene sile koalicije držav pod vodstvom ZDA, ki so posredovale v Iraku. O podobnem napadu na letališče so iz Bagdada poročali že v torek zvečer. Tudi v Savdski Arabiji so danes na območju južno od prestolnice Rijad prestregli dva vodena izstrelka, je sporočilo savdsko obrambno ministrstvo. Savdska tiskovna agencija pa je navedla podatke predstavnika ministrstva, da so takoj po vstopu v savdijski zračni prostor uničili še devet dronov, povzema AFP. Iz Kuvajta medtem danes poročajo o smrti 11-letne deklice, ki jo je zadel šrapnel. "Med prevozom deklice v bolnišnico je v reševalnem vozilu potekalo oživljanje in poskusi so se še skoraj pol ure nadaljevali v bolnišnici Al Amiri. Toda umrla je zaradi poškodb," je kuvajtsko zdravstveno ministrstvo zapisalo v objavi na družbenem omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Izraelske sile bombardirale hotel in stanovanjsko zgradbo v Libanonu

Izrael je brez opozorila napadel hotel Comfort med Hamziehom in Baabdo, vzhodno od libanonske prestolnice Bejrut. Poleg tega je bila tarča napadov tudi stanovanjski kompleks na vzhodu Libanona. V Libanonu je zaradi izraelskih napadov notranje razseljenih na tisoče prebivalcev, odkar se je začel ta val napadov pa je bilo ubitih že več kot 40 ljudi.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Izrael zadel hotel v Bejrutu Profimedia

Napad na hotel v Libanonu AP

Napad na hotel v Libanonu AP

Umik iz južnega Libanona AP

Izraelski zračni napad na Bejrut AP

Izraelska raketa zadela stanovanjsko zgradbo na jugu Libanona AP

Izraelska raketa zadela stanovanjsko zgradbo na jugu Libanona AP

Izraelska raketa zadela stanovanjsko zgradbo na jugu Libanona AP















ZDA širijo možnost odhoda nenujnega osebja veleposlaništev na več držav, tudi Ciper