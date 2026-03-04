Naslovnica
Zgodba se razvija

Po Hameneju Hamenej? Izrael grozi z atentatom na naslednika

Teheran/Tel Aviv/New York/Washington, 04. 03. 2026 08.16 pred 5 minutami 6 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Modžtaba Hamenej

Iranska skupščina strokovnjakov je na pritisk revolucionarne garde za naslednika v ameriško-izraelskih napadih ubitega vodje države ajatole Alija Hameneja izbrala njegovega 56-letnega sina Modžtabo Hameneja, poročajo iranski opozicijski mediji. Uradni mediji tega za zdaj niso potrdili. Izrael pa je zagrozil z atentatom na vsakega iranskega voditelja, ki bo nasledil Hameneja. V Teheranu se bodo poslovili od ubitega voditelja. Ameriški State Department je zaradi varnostnih tveganj odobril odhod nenujnega osebja z družinskimi člani iz Savdske Arabije, Omana in Cipra. Nenujnemu osebju na dveh konzulatih v Pakistanu pa so odredili, naj zapusti državo. Medtem je katarsko obrambno ministrstvo sporočilo, da je bilo zadeto ameriško vojaško oporišče Al Udeid, ki velja za enega najpomembnejših v regiji.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
09.51

Španija odgovarja na Trumpove grožnje

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zagrozil, da bo prekinil vse trgovinske odnose s Španijo, potem ko je ta zavrnila uporabo letalskih oporišč na svojih tleh za napade na Iran. Španski premier Pedro Sanchez je danes v odzivu poudaril, da je Španija na strani mednarodnega prava in miru in da ne bo sodelovala iz strahu pred maščevanjem. Španska vlada je poudarila, da trgovinski odnosi z ZDA prinašajo "vzajemne koristi". "Če želi ameriška vlada pregledati te odnose, mora to storiti ob spoštovanju avtonomije zasebnih podjetij, mednarodnega prava in dvostranskih sporazumov med Evropsko unijo in ZDA," je sporočila. Dodala je, da ima Španija potrebna sredstva, da omeji morebitne vplive, pomaga sektorjem, ki bi lahko bili prizadeti, in diverzificira dobavne verige, poroča AFP. Premier Sanchez je poudaril, da Španija ne podpira iranskega režima. Obenem je izpostavil, da na "nezakonita ravnanja ne bi smeli odgovarjati z drugimi nezakonitimi ravnanji", ker da to lahko vodi v humanitarno katastrofo. "Ne bomo sodelovali iz strahu pred maščevanjem," je še dejal. Španija je po njegovih besedah na strani mednarodnega prava in miru in se zavzema za diplomatsko in politično rešitev iranskega vprašanja. "Ne vojni," je poudaril španski premier.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.27

V Kuvajtu šrapnel ubil 11-letno deklico

Iz Kuvajta poročajo o smrti 11-letne deklice, ki jo je zadel šrapnel, po tem ko so prestregli iransko raketo. Šrapnel naj bi jo zadel doma, ko je priletel skozi okno. "Med prevozom deklice v bolnišnico je v reševalnem vozilu potekalo oživljanje in poskusi so se še skoraj pol ure nadaljevali v bolnišnici Al Amiri. Toda umrla je zaradi poškodb," je kuvajtsko zdravstveno ministrstvo zapisalo v objavi na družbenem omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.16

Izraelske sile bombardirale hotel v Bejrutu in stanovanjsko zgradbo na vzhodu Libanona

Izrael je brez opozorila napadel hotel Comfort med Hamziehom in Baabdo, vzhodno od libanonske prestolnice Bejrut. Poleg tega je bila tarča napadov tudi stanovanjski kompleks na vzhodu Libanona. V Libanonu je zaradi izraelskih napadov notranje razseljenih na tisoče prebivalcev, odkar se je začel ta val napadov pa je bilo ubitih že več kot 40 ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.11

Iranci se bodo poslovili od ubitega vrhovnega voditelja

Iranski državni mediji poročajo, da se bodo Iranci od pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja poslovili danes ob 22. uri po lokalnem času. Žalna slovesnost bo trajala tri dni, pogrebna procesija pa bo objavljena, ko bo končana, so sporočili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
09.05

Izrael grozi z atentatom na naslednika Alija Hameneja

Izraelski obrambni minister Israel Katz je v sredo zagrozil z atentatom na vsakega iranskega voditelja, ki bo izbran za naslednika vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih na Teheran. "Vsak voditelj, ki ga iranski teroristični režim izbere za nadaljnje vodenje načrta za uničenje Izraela, ogrožanje Združenih držav Amerike, svobodnega sveta in držav v regiji ter zatiranje iranskega ljudstva, bo zagotovo tarča atentata, ne glede na njegovo ime ali kje se skriva," je dejal Katz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Uničena policijska postaja v Teheranu
Uničena policijska postaja v Teheranu
FOTO: AP

Opozicijska televizija Iran International je poročala, da je revolucionarna garda pritiskala za izbiro sina ubitega voditelja, kar pomeni, da se politika iranskega državnega vrha ne bo spremenila. Izbira je nenavadna, saj Modžtaba Hamenej ni visok duhovnik in doslej ni imel uradne vloge v režimu.

56-letni Modžtaba Hamenej je drugi najstarejši sin ubitega Alija Hameneja. Imel naj bi imel dobre zveze z revolucionarno gardo, ZDA pa so že leta 2019 proti njemu uvedle sankcije.

Izraelski mediji so pred tem poročali, da zaradi podpore revolucionarne garde velja za najverjetnejšega kandidata za položaj vodje države.

Iranska skupščina strokovnjakov je posvetovalni organ, ki je v skladu z ustavo Islamske republike pooblaščen za imenovanje, nadzor in razrešitev vrhovnega voditelja. Sestavlja jo 88 članov, večinoma visokih duhovnikov, izvoljenih za osemletni mandat.

Modžtaba Hamenej
Modžtaba Hamenej
FOTO: Profimedia

Izraelski obrambni minister Israel Katz je v sredo zagrozil z atentatom na vsakega iranskega voditelja, ki bo izbran za naslednika vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneija, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih na Teheran. 

"Vsak voditelj, ki ga iranski teroristični režim izbere za nadaljnje vodenje načrta za uničenje Izraela, ogrožanje Združenih držav Amerike, svobodnega sveta in držav v regiji ter zatiranje iranskega ljudstva, bo zagotovo tarča atentata, ne glede na njegovo ime ali kje se skriva," je dejal Katz.

V Teheranu se bodo poslovili od ubitega Hameneja

Iranski državni mediji poročajo, da se bodo Iranci od pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja poslovili danes ob 22. uri po lokalnem času. 

Žalna slovesnost bo trajala tri dni, pogrebna procesija pa bo objavljena, ko bo končana, so sporočili.

Izrael z novimi napadi na Iran, ZDA od začetka napadle 2000 ciljev v državi

Izraelska vojska je danes sporočila, da je izvedla nov obsežen niz napadov na Iran, tudi na poveljniške centre. Iranska revolucionarna garda pa je navedla, da je na ameriške in izraelske cilje danes izstrelila okoli 40 raket. ZDA so od začetka ofenzive po lastnih navedbah proti Iranu napadle skoraj 2000 ciljev v državi.

Izraelska vojska je v sporočilu za javnost danes pojasnila, da je v okviru novega niza napadov na Iran napadla več deset ciljev v državi, vključno s poveljniškimi centri v Teheranu. Iranska tiskovna agencija Tasnim je poročala o eksplozijah v prestolnici.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je v torek sporočilo, da je Iran v odgovor na izraelske in ameriške napade, ki so se začeli v soboto, doslej izstrelil več kot 500 balističnih raket in več kot 2000 dronov. Admiral Brad Cooper iz Centcoma je na družbenem omrežju X zapisal, da Iran brez razlikovanja napada civiliste. Ob tem je poudaril, da se zmožnost Irana za napade zmanjšuje, bojna moč ZDA pa se povečuje.

Admiral Cooper je na X še zapisal, da so ZDA s tem močno oslabile iransko protizračno obrambo in uničile na stotine iranskih balističnih izstrelkov in dronov. V manj kot 100 urah je ameriška vojska po njegovih besedah uničila tudi 17 iranskih vojnih ladij. Ponovil je, da je cilj uničiti iransko mornarico.

Iranska raketa zadela Al Udeid, največjo ameriško bazo na Bližnjem vzhodu

Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je peti dan vojne na Bližnjem vzhodu izstrelila okoli 40 raket na ameriške in izraelske cilje. Podrobnosti niso navedli. Po pisanju izraelskega časnika Times of Israel v Izraelu za zdaj ni poročil o morebitnih poškodovanih v napadih.

Teheran po sobotnem začetku ameriških in izraelskih napadov na Iran danes nadaljuje napade v zalivskih državah, kjer imajo ZDA vojaška oporišča in veleposlaništva. 

Balistična raketa iz Irana je v torek zadela vojaško oporišče Al Udeid v Katarju, ki je največje ameriško oporišče na Bližnjem vzhodu, je v torek v izjavi sporočilo katarsko ministrstvo za obrambo. Pojasnilo je, da so zračni obrambni sistemi eno balistično raketo iz Irana prestregli, druga pa je zadela bazo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V napadu ni bilo žrtev, podrobnosti o gmotni škodi niso znane.

Oporišče Al Udeid, ki ga uporabljata tudi katarska in britanska vojska, se nahaja na obrobju Dohe. Iran je omenjeno bazo napadel tudi lansko leto, kot odgovor na ameriško bombardiranje iranskih jedrskih lokacij.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek potrdil še, da je bil v iranskem napadu z dronom poškodovan ameriški konzulat v Dubaju. Napad je povzročil požar, a ni terjal žrtev.

V Kuvajtu šrapnel ubil 11-letno deklico

V bližini mednarodnega letališča v iraškem Bagdadu je bilo danes sestreljeno brezpilotno letalo, sta dva iraška varnostna vira povedala francoski tiskovni agenciji AFP. Del letališča je vojaško oporišče, v katerem je ameriški diplomatski objekt in kjer so bile pred časom nastanjene sile koalicije držav pod vodstvom ZDA, ki so posredovale v Iraku. O podobnem napadu na letališče so iz Bagdada poročali že v torek zvečer.

Tudi v Savdski Arabiji so danes na območju južno od prestolnice Rijad prestregli dva vodena izstrelka, je sporočilo savdsko obrambno ministrstvo. Savdska tiskovna agencija pa je navedla podatke predstavnika ministrstva, da so takoj po vstopu v savdijski zračni prostor uničili še devet dronov, povzema AFP.

Iz Kuvajta medtem danes poročajo o smrti 11-letne deklice, ki jo je zadel šrapnel. "Med prevozom deklice v bolnišnico je v reševalnem vozilu potekalo oživljanje in poskusi so se še skoraj pol ure nadaljevali v bolnišnici Al Amiri. Toda umrla je zaradi poškodb," je kuvajtsko zdravstveno ministrstvo zapisalo v objavi na družbenem omrežju X.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izraelske sile bombardirale hotel in stanovanjsko zgradbo v Libanonu

Izrael je brez opozorila napadel hotel Comfort med Hamziehom in Baabdo, vzhodno od libanonske prestolnice Bejrut. Poleg tega je bila tarča napadov tudi stanovanjski kompleks na vzhodu Libanona. V Libanonu je zaradi izraelskih napadov notranje razseljenih na tisoče prebivalcev, odkar se je začel ta val napadov pa je bilo ubitih že več kot 40 ljudi.

ZDA širijo možnost odhoda nenujnega osebja veleposlaništev na več držav, tudi Ciper

Ameriško zunanje ministrstvo je svojim nenujnim uslužbencem in njihovim družinam v Savdski Arabiji in Omanu dalo dovoljenje za odhod, sta v torek sporočili veleposlaništvi ZDA v obeh zalivskih državah, potem ko je Iran v odgovor na ameriško-izraelske zračne napade napadel ameriške cilje v regiji. Ameriško veleposlaništvo v Rijadu je zaradi iranskih napadov od torka do nadaljnjega zaprto.

Da je ministrstvo nenujnim uslužbencem in njihovim družinskim članom dovolilo, da zaradi varnostnih tveganj zapustijo Ciper, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo veleposlaništvo ZDA na Cipru.

Ameriško veleposlaništvo v Pakistanu pa je sporočilo, da morajo nenujni uslužbenci ameriških konzulatov v mestih Karači in Lahore ter njihove družine iz varnostnih razlogov zapustiti Pakistan. Za osebje veleposlaništva v prestolnici Islamabad se status ni spremenil, še poroča AFP.

Že v torek so ZDA nenujnemu osebju ameriške vlade v Bahrajnu, Iraku, Jordaniji, Kuvajtu, Katarju in Združenih arabskih emiratih odredile odhod.

State Department pa je že v ponedeljek pozval ostale ameriške državljane v več kot deset državah na Bližnjem vzhodu, med drugim v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih in Izraelu, naj nemudoma zapustijo regijo.

Po podatkih agencije za človekove pravice HRANA s sedežem v ZDA je bilo v ameriško-izraelskih napadih v Iranu od sobote ubitih 1097 civilistov, med njimi 181 otrok, mlajših od deset let. Še več kot 5400 civilistov je bilo v napadih ranjenih, med njimi 100 otrok, dodaja HRANA po poročanju britanskega BBC.

Poglavja:
Na vrh V Teheranu se bodo poslovili o Izrael z novimi napadi na Iran Iranska raketa zadela Al Udeid V Kuvajtu šrapnel ubil 11-letn Izraelske sile bombardirale ho ZDA širijo možnost odhoda nenu
iran voditelj izrael zda napad na iran

