Po navedbah virov CNN, seznanjenih z najnovejšimi obveščevalnimi podatki, naj bi Iran za zdaj predvsem pripravljal različne možnosti za morebitno stopnjevanje konflikta, ne pa neposredno načrtoval skorajšnjega napada. Kljub temu naj bi ameriške službe zaznale precej konkretne načrte, zaradi katerih so v zadnjem tednu potekali številni sestanki o načinih preprečevanja morebitne grožnje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Lauren Bis je v odzivu poudarila, da ZDA spremljajo vse morebitne grožnje, vendar trenutno po navedbah administracije ni verodostojnih groženj ameriškemu ozemlju. Ameriški uradniki v zaznanih načrtih vidijo predvsem zaskrbljujoč znak, da je Teheran pripravljen stopnjevati konflikt, medtem ko se sooča z ameriškimi vojaškimi napadi in gospodarsko blokado. Eden od virov je ob tem opozoril, da še vedno ni jasno, ali ima Iran v ZDA ljudi, ki bi lahko takšen napad dejansko izvedli. Iran naj bi po navedbah enega od virov v ZDA že imel skrite materiale za izdelavo bomb, vendar ameriški uradniki niso enotni glede verodostojnosti teh informacij. Nekateri menijo, da bi bilo razmeroma preprosto v državo pretihotapiti sestavne dele orožja ali pridobiti sodelovanje posameznika, ki že živi v ZDA. Za izvedbo napada namreč ne bi bilo nujno poslati posebej usposobljenih operativcev iz Irana.

Umazana bomba FOTO: Shutterstock

Umazana bomba kot orožje strahu

Umazana bomba se razlikuje od jedrske, saj ne povzroči jedrske reakcije, temveč združuje običajno eksplozivno sredstvo z radioaktivnim materialom, ki se ob eksploziji razprši v okolje. Čeprav njena uničevalna moč ni primerljiva z jedrskim orožjem, lahko radioaktivne snovi onesnažijo širše območje in ga naredijo nevarnega za življenje. Po ocenah strokovnjakov bi bile neposredne žrtve takšnega napada najverjetneje posledica same eksplozije, ne pa sevanja. Glavni namen orožja bi bil zato povzročiti strah, paniko in dolgotrajno onesnaženje določenega območja. "Takšno orožje je orožje terorja, ne natančnega napada," je po navedbah vira, seznanjenega z obveščevalnimi podatki, za CNN pojasnil eden od ameriških uradnikov. Dodal je, da bi lahko povzročilo resne zdravstvene posledice in določena območja naredilo neprimerna za bivanje.

Iran je obtožbe o morebitni uporabi kemičnega orožja odločno zavrnil. Predstavnik iranske misije pri Združenih narodih je sporočil, da Iran uporabo kemičnega orožja v vseh okoliščinah šteje za nedopustno in da so navedbe o takšnih načrtih lažne. Na konkretne obveščevalne informacije o morebitni umazani bombi se ni neposredno odzval.

Skrb tudi za ameriške vojake na Bližnjem vzhodu

Ameriške oblasti poleg morebitnega napada na Washington spremljajo tudi obveščevalne podatke, ki nakazujejo, da bi Iran lahko uporabil kemično orožje proti ameriškim vojakom na Bližnjem vzhodu. Po navedbah dveh ameriških uradnikov je prisotna zaskrbljenost, da vojaki nimajo ustrezne zaščitne opreme in usposabljanja za primer takšnega napada. Zaradi tega naj bi ameriške oblasti vzporedno pripravljale ukrepe za zaščito diplomatskega in obveščevalnega osebja v regiji, vključno z zagotavljanjem potrebne opreme in usposabljanja. Dodatno skrb ameriškim varnostnim službam povzroča tudi dejstvo, da je junija potekla veljavnost pomembnega zakona, ki obveščevalnim službam omogoča zbiranje komunikacij tujcev. Generalni državni tožilec Todd Blanche, direktor nacionalne obveščevalne službe Jay Clayton in direktor Cie John Ratcliffe so zato voditelje obeh političnih strank v kongresu pozvali k ponovni potrditvi zakona. Opozorili so, da bi lahko njegova neveljavnost ogrozila varnost Američanov in ameriških vojakov v tujini, piše CNN.

Ameriški vojaki FOTO: Shutterstock

Pogajanja med ZDA in Iranom brez preboja