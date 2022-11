Iran naj bi proizvajal obogateni uran s 60-odstotno čistostjo

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da Iran bogati uran do 60-odstotne čistosti v svojem jedrskem obratu Natanz v osrednjem delu države, zdaj pa to začeli delati še v obratu Fordo, ki leži približno 100 kilometrov južno od glavnega mesta Teheran.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Nasser Kanaani je dejal, da je država sprejela ukrepe za obogatitev urana kot odziv na resolucijo IAEA. Gre za resolucijo, ki Iran graja zaradi nezadostnega sodelovanja z IAEA, predstavile pa so jo ZDA in države E3 – Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Z resolucijo so pozvali Iran, naj sodeluje pri preiskavi IAEA o sledovih urana, najdenega na več neprijavljenih lokacijah. Iran namreč prepoveduje dostop ali nadzor nad iranskimi jedrskimi lokacijami.

Kanaani je dejal, da želita ZDA in EU z resolucijo "izkoristiti nedavne razmere, izključno s ciljem izvajanja političnega pritiska na Iran". Zatrdil je, da ni "nobenega verodostojnega razloga za nadzor ali nujnega varovanja obrata".