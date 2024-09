Iran naj bi se s hekerskim napadom Švedski maščeval za sežige Korana

Cilj operacije je bil ustvariti delitev v švedski družbi, je še pojasnil Ljungqvist. Vodja operacij pri Sapo Fredrik Hallstrom pa je dejal, da je bil namen te akcije prikazati Švedsko kot islamofobično državo. Iran se na obtožbe za zdaj še ni odzval.

Na Švedskem so bili lansko poletje priča več primerom sežiganja Korana, kar je sprožilo delno tudi nasilne proteste v številnih muslimanskih državah in povzročilo diplomatske napetosti. Do teh je prišlo v času, ko si je Švedska prizadevala za pridobitev soglasja vseh članic zveze Nato za pridružitev, tudi Turčije. Sežigi Korana so še dodatno prispevali k blokadi Ankare švedskemu članstvu v zavezništvu, ki ga je Stockholm nato marca letos vendarle uresničil.

Vlada v Stockholmu je sicer obsodila sežiganje Korana, a hkrati opozorila na ustavno zaščiteno svobodo izražanja, zbiranja in protestov.