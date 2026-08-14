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Iran naj bi v Hormuški ožini napadel tankerja

14. 08. 2026 08.14 pred 3 urami 2 min branja 7

Avtor:
STA D.L.
Ladje v Hormuški ožini

Združeni arabski emirati so Iran obtožili, da je v Hormuški ožini v četrtek zvečer napadel tankerja, povezana z njihovo naftno družbo Adnoc. V Abu Dabiju so incident obsodili in opozorili, da tovrstni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Napad ni terjal žrtev.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil.

Teheran je nedavno tudi sporočil, da odprtje ožine pogojuje z vrsto zahtev, ki jih morajo izpolniti ZDA. Iran je zahteval denimo odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij, umik ameriških sil iz regije in plačilo vojne odškodnine. Do izpolnitve teh zahtev islamska republika ni pripravljena nadaljevati pogajanj z Washingtonom.

Medtem je nova ostra kritika ameriško-izraelske vojne z Iranom prišla iz Norveške, ki ji sicer že vseskozi nasprotuje. "Po mojem mnenju je očitno, da bo zgodovina povedala, da vojna ni dosegla niti enega od začetnih ciljev. Radikalne struje v Iranu so se še okrepile, namesto da bi oslabele," je zunanji minister Espen Barth Eide dejal za Al Jazeero.

Opozoril je tudi, da je bila Hormuška ožina pred začetkom napadov odprta. "Vrniti se moramo k nečemu, kar bo čim bližje svobodi plovbe, kot je obstajala pred napadi," je dejal.

Cilji so se sicer od začetka vojne nekoliko spremenili. V zadnji izjavi je ameriški podpredsednik JD Vance dejal, da želi Washington stabilizirati cene energentov – te so sicer zrasle prav zaradi vojne – preprečiti Iranu, da bi razvil jedrsko orožje in iz vojne iziti čim močnejši.

Obrambni minister Pete Hegseth je zagrozil, da lahko ZDA neomejeno dolgo nadaljujejo blokado Irana, finančni minister Scott Bessent pa napoveduje, da bodo sprejeli sankcije, "kakrnih svet še ni videl".

Hormuška ožina

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil.

Teheran je nedavno tudi sporočil, da odprtje ožine pogojuje z vrsto zahtev, ki jih morajo izpolniti ZDA. Iran je zahteval denimo odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij, umik ameriških sil iz regije in plačilo vojne odškodnine. Do izpolnitve teh zahtev islamska republika ni pripravljena nadaljevati pogajanj z Washingtonom.

Iran nafta ZDA tankerji hormuška ožina

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KOMENTARJI7

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Vladimir.Krutov
14. 08. 2026 11.59
To je šele začetek...
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+1
1 0
Bolfenk2
14. 08. 2026 11.54
A nima Trump Hormuške ožine pod kontrolo? A se še vedno pred Iranci skriva v tovornjaku za hrano?
Odgovori
+1
1 0
alien number 9
14. 08. 2026 09.56
ja kako pa to da Iran napada tankerje......oranžni je vse orožje Irana uničil, podpisal sporazum, odprl ožino ki jo je sam zaprl.....res čudno
Odgovori
+7
7 0
ENDI
14. 08. 2026 09.49
Dalj časa bodo gringoti napadali Iran, težje se bo dogovarjati o miru. Žalostno, da upravlja z ZDA Izrael.
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+5
5 0
ENDI
14. 08. 2026 09.52
Iran ni Venezuela, bed+ aki
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+6
6 0
Petur
14. 08. 2026 09.35
Iran bo rekel kdaj bo vojna končala..Iran se z napadalci ne pogovarja..i t d ....
Odgovori
+7
7 0
sabro4
14. 08. 2026 09.23
Kaj še ni jasno »gringosom«? Bolj ko bodo kopali, globlje bodo v blatu. Hormuške ožine se namreč ne da odpreti z grožnjami, blokado in silo – še posebej ne, če je prav vojaška eskalacija eden od razlogov, zaradi katerih je bila ožina zaprta.
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+6
6 0
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