Iran naj bi v Hormuški ožini napadel tankerja

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade med drugim v dele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki se niso držale njegovih navodil.

Teheran je nedavno tudi sporočil, da odprtje ožine pogojuje z vrsto zahtev, ki jih morajo izpolniti ZDA. Iran je zahteval denimo odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij, umik ameriških sil iz regije in plačilo vojne odškodnine. Do izpolnitve teh zahtev islamska republika ni pripravljena nadaljevati pogajanj z Washingtonom.

Medtem je nova ostra kritika ameriško-izraelske vojne z Iranom prišla iz Norveške, ki ji sicer že vseskozi nasprotuje. "Po mojem mnenju je očitno, da bo zgodovina povedala, da vojna ni dosegla niti enega od začetnih ciljev. Radikalne struje v Iranu so se še okrepile, namesto da bi oslabele," je zunanji minister Espen Barth Eide dejal za Al Jazeero.

Opozoril je tudi, da je bila Hormuška ožina pred začetkom napadov odprta. "Vrniti se moramo k nečemu, kar bo čim bližje svobodi plovbe, kot je obstajala pred napadi," je dejal.

Cilji so se sicer od začetka vojne nekoliko spremenili. V zadnji izjavi je ameriški podpredsednik JD Vance dejal, da želi Washington stabilizirati cene energentov – te so sicer zrasle prav zaradi vojne – preprečiti Iranu, da bi razvil jedrsko orožje in iz vojne iziti čim močnejši.

Obrambni minister Pete Hegseth je zagrozil, da lahko ZDA neomejeno dolgo nadaljujejo blokado Irana, finančni minister Scott Bessent pa napoveduje, da bodo sprejeli sankcije, "kakrnih svet še ni videl".