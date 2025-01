Iran namerava prestolnico preseliti na jug

"Za pomoč prosimo akademike, strokovnjake in elito, vključno z inženirji, sociologi in ekonomisti," je dodala in hkrati poudarila, da je vprašanje selitve še v raziskovalni fazi in da to za zdaj ni prednostna naloga.

Predsednik Masoud Pezeškian selitev prestolnice zagovarja, saj meni, da neravnovesje med finančnimi sredstvi in porabo v Teheranu ni vzdržno. "Transport surovin z juga v središče države, njihova predelava in vračanje na jug za izvoz zmanjšujejo našo konkurenčno sposobnost," je pojasnil, zakaj zagovarja selitev prestolnice bližje Perzijskemu zalivu.

In medtem ko vlada izpostavlja strateške in gospodarske prednosti selitve prestolnice, pa kritiki opozarjajo na ogromne finančne in logistične izzive, ki bi jih taka poteza prinesla s seboj. "Za obnovo stadiona Azadi potrebujemo 18 mesecev in 19 bilijonov rialov (cca. 23 milijona evrov); koliko časa in denarja bo zahtevala selitev prestolnice? Razmislimo o stoletju in stotinah milijard dolarjev," je zapisal konservativni novinar Ali Gholhaki na platformi X. Idejo je označil za nerealno in tvegano, posebej za državo, ki je pod hudimi gospodarskimi pritiski.

To sicer ni prvič, da so v Iranu odprli razpravo o selitvi glavnega mesta, tudi zaradi dejstva, da Teheran leži na potresno občutljivem območju. Tovrstne razprave potekajo že od islamske revolucije leta 1979, a so jih vedno znova ustavile finačne omejitve, pomanjkanje politične volje in logistične težave.