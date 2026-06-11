Iran zaprl Hormuško ožino, odgovoril z napadi na ameriške letalske baze

Iranska vojska se je na nove ameriške napade že pred tem odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Iranska revolucionarna garda je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Fars, danes sporočila, da je v napadih na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu zadela 18 ciljev.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je medtem sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov, ki jih je označilo za samoobrambne in ki so se začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času.

Trump je v sredo napovedal, da bodo ZDA napadle Iran kljub premirju, ki velja od aprila, in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. "Včeraj smo jih močno udarili in danes jih bomo spet močno udarili," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Teheran je v odgovor na napade sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je Centcom zanikal. "Komercialne ladje še naprej plujejo v Hormuško ožino in iz nje," je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočil Centcom.