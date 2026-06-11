Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iran zaprl Hormuško ožino, odgovoril z napadi na ameriške letalske baze

Teheran, 11. 06. 2026 07.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Dim nad ameriško vojaško bazo v Bahrajnu

Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila iranska revolucionarna garda. Trump trdi, da so ga iranski voditelji med zadnjimi napadi ZDA neposredno poklicali in ga prosili, naj preneha bombardiranje. Iranska revolucionarna garda je njegove navedbe zanikala.

Iranska vojska se je na nove ameriške napade že pred tem odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Iranska revolucionarna garda je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Fars, danes sporočila, da je v napadih na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu zadela 18 ciljev.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je medtem sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov, ki jih je označilo za samoobrambne in ki so se začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času.

Trump je v sredo napovedal, da bodo ZDA napadle Iran kljub premirju, ki velja od aprila, in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. "Včeraj smo jih močno udarili in danes jih bomo spet močno udarili," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Teheran je v odgovor na napade sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je Centcom zanikal. "Komercialne ladje še naprej plujejo v Hormuško ožino in iz nje," je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočil Centcom.

Preberi še Trump: Napadli bomo zelo ostro, Iran: Niti za trenutek ne bomo oklevali

Trump: 'Prosili so me, naj prekinem napade', Iran navedbe zanika

Ameriške sile so v zadnjih napadih na cilje v Iranu, ki so se kljub veljavnemu premirju začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času, izstrelile 49 raket tomahawk in uporabile lovska letala, je za Fox News po poročanju tujih tiskovnih agencij navedel Trump. Obenem je tudi obtožil Teheran, da je večkrat kršil prekinitev ognja.

V pogovoru za ameriško televizijo Fox News je dodal, da je med napadi neposredno komuniciral z visokimi iranskimi vojaškimi predstavniki, ki so ga prosili, naj prekine napade. Iranska revolucionarna garda je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna kmalu zatem Trumpove navedbe odločno zanikala.

Nove ameriške vojaške operacije na Iran v vnovičnem zaostrovanju konflikta po navedbah Trumpa sicer niso bile usklajene z Izraelom, kot je to veljalo v prejšnjih napadih, povzema španska tiskovna agencija EFE.

Trump je dodal, da bi ZDA lahko kmalu ustavile bombardiranje, a je za danes zagrozil z novimi napadi in bombardiranjem, s katerimi bodo "popolnoma sesuli Iran", če Teheran ne bo sprejel ameriških pogojev za konec vojne.

Vodstvo Irana je obtožil, da je večkrat kršilo prekinitev ognja, ki je začela veljati aprila, in jo označil za "najbolj kršeno premirje v zgodovini".

Ameriška vojska je medtem sporočila, da je nove napade na Iran začela po Trumpovih ukazih in jih označila za samoobrambne. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v več pristaniških mestih ob južni iranski obali.

vojna zda iran letalska baza napad

Ruska vojska ob Natovi meji: 'Naslednja tri leta bodo najnevarnejša'

24ur.com Iran napadel ameriško bazo v Katarju, o čemer je vnaprej obvestil
24ur.com Iran v odgovor na ameriške napade nad vojaško oporišče ZDA
24ur.com Ameriška vojska sestrelila iranske drone, Iran odgovoril z raketami
24ur.com Iran zagrozil z napadi na ameriško letalonosilko in univerze
24ur.com ZDA iz vojaške baze umikajo del osebja
24ur.com Trump: Napadli bomo zelo ostro, Iran: Niti za trenutek ne bomo oklevali
24ur.com Iranski napad na ameriško oporišče Prince Sultan
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
bibaleze
Portal
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih
Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
zadovoljna
Portal
Ljubezenske zgodbe z libanonskim milijarderjem je konec
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu
Rešitve za majhna stanovanja, ki so navdušile vse
Rešitve za majhna stanovanja, ki so navdušile vse
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode
Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja
Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dvojno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov
Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
dominvrt
Portal
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
okusno
Portal
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758