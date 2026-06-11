Iran zaprl Hormuško ožino, odgovoril z napadi na ameriške letalske baze

Iranska vojska se je na nove ameriške napade že pred tem odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Iranska revolucionarna garda je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Fars, danes sporočila, da je v napadih na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu zadela 18 ciljev.
Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je medtem sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov, ki jih je označilo za samoobrambne in ki so se začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času.
Trump je v sredo napovedal, da bodo ZDA napadle Iran kljub premirju, ki velja od aprila, in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. "Včeraj smo jih močno udarili in danes jih bomo spet močno udarili," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.
Teheran je v odgovor na napade sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je Centcom zanikal. "Komercialne ladje še naprej plujejo v Hormuško ožino in iz nje," je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočil Centcom.
Trump: 'Prosili so me, naj prekinem napade', Iran navedbe zanika
Ameriške sile so v zadnjih napadih na cilje v Iranu, ki so se kljub veljavnemu premirju začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času, izstrelile 49 raket tomahawk in uporabile lovska letala, je za Fox News po poročanju tujih tiskovnih agencij navedel Trump. Obenem je tudi obtožil Teheran, da je večkrat kršil prekinitev ognja.
V pogovoru za ameriško televizijo Fox News je dodal, da je med napadi neposredno komuniciral z visokimi iranskimi vojaškimi predstavniki, ki so ga prosili, naj prekine napade. Iranska revolucionarna garda je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna kmalu zatem Trumpove navedbe odločno zanikala.
Nove ameriške vojaške operacije na Iran v vnovičnem zaostrovanju konflikta po navedbah Trumpa sicer niso bile usklajene z Izraelom, kot je to veljalo v prejšnjih napadih, povzema španska tiskovna agencija EFE.
Trump je dodal, da bi ZDA lahko kmalu ustavile bombardiranje, a je za danes zagrozil z novimi napadi in bombardiranjem, s katerimi bodo "popolnoma sesuli Iran", če Teheran ne bo sprejel ameriških pogojev za konec vojne.
Vodstvo Irana je obtožil, da je večkrat kršilo prekinitev ognja, ki je začela veljati aprila, in jo označil za "najbolj kršeno premirje v zgodovini".
Ameriška vojska je medtem sporočila, da je nove napade na Iran začela po Trumpovih ukazih in jih označila za samoobrambne. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v več pristaniških mestih ob južni iranski obali.