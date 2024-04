Iran napovedal izpustitev posadke zasežene ladje

Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian je v telefonskem pogovoru s portugalskim kolegom Paulom Rangelom poudaril, da Teheran skrbi vprašanje izpustitve ladijske posadke. Dodal je, da so veleposlanikom njihovih držav v Teheranu omogočili konzularni dostop in jim sporočili, da bodo člani posadke izpuščeni in izročeni svojim državam, podrobnosti pa ni navedel.