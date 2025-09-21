Svetli način
Tujina

Iran napovedal prekinitev sodelovanja z IAEA

Teheran, 21. 09. 2025 09.49 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
STA
Komentarji
20

Iran bo v odgovor na ponovno uvedbo sankcij Združenih narodov, ki jih spodbujajo Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, prekinil sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), je sporočil iranski vrhovni svet za nacionalno varnost.

Varnostni svet ZN je v petek zavrnil resolucijo o trajni odpravi sankcij proti Iranu zaradi njegovega jedrskega programa, kar pomeni, da bodo te začele ponovno veljati konec septembra, če do takrat ne bo novega dogovora.

Objekt za bogatenje urana v Natanzu
Objekt za bogatenje urana v Natanzu FOTO: AP

Nemčija, Velika Britanija in Francija so konec avgusta presodile, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti iz jedrskega sporazuma, saj je Teheran po junijskih napadih prekinil sodelovanje z IAEA in naj bi plemenitil uran nad dovoljeno mejo. Tri države so zato podprle vrnitev sankcij, temu mnenju je v petek sledila večina članic Varnostnega sveta.

Na sestanku, ki mu je predsedoval predsednik Masud Pezeškian, so dejanja treh evropskih držav označili za "nepremišljena".

Iran in IAEA sta sicer v začetku meseca dosegla dogovor o novem okviru sodelovanja. Dogovor vključuje pripravo poročila Teherana o stanju jedrskih objektov ter poznejša pogajanja o inšpekcijskih pregledih. "Ukrepi, ki so jih sprejele evropske države, so praktično privedli do prekinitve sodelovanja z IAEA, kljub prizadevanjem ministrstva za zunanje zadeve za ohranjanje konstruktivnega dialoga," so sporočili v Teheranu.

Sankcije proti Iranu, ki so bile v veljavi od leta 2006 do leta 2010 zaradi jedrskega programa, so bile odpravljene po jedrskem sporazumu med Iranom in ZDA, Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.

iran iaea jedrski program Mednarodna agencija za jedrsko energijo
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 19.25
+2
Se spomnite kako so uničili Sirijo, jenkiji s Isisovci!
ODGOVORI
4 2
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
21. 09. 2025 17.40
+1
Izrael si tokrat ne bo upal dosti.Sploh ne po novonastalem vojaškem zavezništvu Pakistana in Saudove Arabije.Narejenem po vzoru 5 člena nato pogodbe.Če mislijo ameri in izrael tolci po Iranu se bo slej ko prej vmešal Pakistan.
ODGOVORI
3 2
niktalop
21. 09. 2025 14.18
-1
Iran napovedal prekinitev sodelovanja z IAEA kar pomeni da je Izrael dobil zeleno luč za novo akcijo.
ODGOVORI
2 3
Anonymus357954
21. 09. 2025 11.17
+2
Edina pametna odločitev Irana...
ODGOVORI
10 8
Rudar
21. 09. 2025 12.09
-4
Ko bodo humanitarni koridorji in prošnje za pomoč bo tudi pametna odločitev.
ODGOVORI
2 6
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
21. 09. 2025 17.37
+0
Zelo smo veseli da so zda unicile sporazum in bombandirale iran med samimi pogajanji za nov sporazum ki so ga zahtevale zda.Dežela svobodnih dom pogumnih.
ODGOVORI
2 2
big_foot
21. 09. 2025 11.12
+4
Čaki... oni spustijo v obrate te inšpektorje in inšpektorji takoj nesejo info o lokaciji izraelcem oz američanom, kateri potem poskrbijo da letijo izraelske rakete točno na te objekte... Ne vem no, kako neumen moraš biti potem da spustiš v te svoje obrate kogarkoli glede na izkušnje pred kratkim. Čisto prav imajo da ne pustijo.
ODGOVORI
8 4
Gram
21. 09. 2025 11.09
+1
Pravilno.
ODGOVORI
5 4
buco_konj
21. 09. 2025 11.05
+2
Normalno, zakaj sodelovanje v diplomaciji bomb.
ODGOVORI
6 4
Petur
21. 09. 2025 11.02
+1
Benjamin ne spi več....
ODGOVORI
5 4
Anonymus357954
21. 09. 2025 11.17
+4
🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 2
Pacient2
21. 09. 2025 10.58
+2
Ha ha kaj bi dali oni za bombo 🤣🤣
ODGOVORI
4 2
Še89sekund
21. 09. 2025 10.53
-1
Trump bo moral ponoviti vajo deratizacije , samo tokrat naj bo po moško ne samo par metrov prahu ampak globlje in globlje.
ODGOVORI
6 7
ajdanakolesu
21. 09. 2025 10.05
+6
Povsem pričakovano. Francija, Nemčija in Anglija pa naj le rešujejo svoje notranje probleme, da ne bo prepozno za njihov mir.
ODGOVORI
8 2
Free_Palestine
21. 09. 2025 10.02
+8
Čuj to Združeno kraljestvo. To vidiš že po imenu da v glavi nekaj ni v redu.
ODGOVORI
12 4
Rudar
21. 09. 2025 10.37
-6
Enako si človek misli po tvojem nicku.
ODGOVORI
6 12
Free_Palestine
21. 09. 2025 10.49
+7
tvoji židje s podporo ZDA so celotni problem človeštva.
ODGOVORI
12 5
Sandx
21. 09. 2025 11.14
-1
Najvecji problem povsod na svetu muslimani….
ODGOVORI
4 5
