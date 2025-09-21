Iran napovedal prekinitev sodelovanja z IAEA

Varnostni svet ZN je v petek zavrnil resolucijo o trajni odpravi sankcij proti Iranu zaradi njegovega jedrskega programa, kar pomeni, da bodo te začele ponovno veljati konec septembra, če do takrat ne bo novega dogovora.

Nemčija, Velika Britanija in Francija so konec avgusta presodile, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti iz jedrskega sporazuma, saj je Teheran po junijskih napadih prekinil sodelovanje z IAEA in naj bi plemenitil uran nad dovoljeno mejo. Tri države so zato podprle vrnitev sankcij, temu mnenju je v petek sledila večina članic Varnostnega sveta.

Na sestanku, ki mu je predsedoval predsednik Masud Pezeškian, so dejanja treh evropskih držav označili za "nepremišljena".

Iran in IAEA sta sicer v začetku meseca dosegla dogovor o novem okviru sodelovanja. Dogovor vključuje pripravo poročila Teherana o stanju jedrskih objektov ter poznejša pogajanja o inšpekcijskih pregledih. "Ukrepi, ki so jih sprejele evropske države, so praktično privedli do prekinitve sodelovanja z IAEA, kljub prizadevanjem ministrstva za zunanje zadeve za ohranjanje konstruktivnega dialoga," so sporočili v Teheranu.

Sankcije proti Iranu, ki so bile v veljavi od leta 2006 do leta 2010 zaradi jedrskega programa, so bile odpravljene po jedrskem sporazumu med Iranom in ZDA, Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.