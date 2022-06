Iran napoveduje povečanje proizvodnje obogatenega urana

Resolucija, ki so jo vložile ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija, izraža globoko zaskrbljenost glede pomanjkljivega sodelovanja Irana. Na glasovanju o resoluciji je v sredo 30 od 35 članic sveta guvernerjev glasovalo za, proti sta glasovali le Kitajska in Rusija, medtem ko so se Indija, Pakistan in Libija vzdržali.

Povod za najnovejšo kritiko Zahoda je bilo poročilo, ki ga je IAEA izdala konec prejšnjega meseca in v katerem je navedla, da ima še vedno odprta vprašanja glede obogatenega urana, ki so jih pred tem našli na treh lokacijah, ki jih Iran ni prijavil kot lokacije, kjer so potekale jedrske dejavnosti. Prav tako je IAEA opozorila, da bi lahko Iran zadostno količino materiala za izdelavo jedrskega orožja pridobil v le nekaj tednih.