Iran o jedrskem programu za mizo z evropskimi državami

Iran je danes evropske države okrivil za neuspeh jedrskega sporazuma in jih obtožil neizpolnjevanja svojih obveznosti. "Evropska stran je bila kriva in malomarna pri izvajanjusporazuma," je dejal Bagei.

Trojica evropskih držav je skupaj s Kitajsko in Rusijo podpisnica mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015, od katerega so ZDA leta 2018 odstopile in proti Iranu ponovno uvedle obsežne sankcije. Sporazum je predvideval odpravo sankcij proti Teheranu v zameno za omejitve razvoja njegovega jedrskega programa.

Potem ko sprva ni bilo znano, kje in kdaj se bo odvil nov krog pogajanj, so Iranci potrdili tudi, da bodo pogovori potekali v petek v Istanbulu.

Oblasti v Teheranu so v skladu z nedeljskim poročanjem iranskih medijev danes tudi uradno potrdile izvedbo pogajanj med Iranom ter Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo na temo iranskega jedrskega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Velika Britanija, Francija in Nemčija ter visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas so pred tem v četrtek pozvali Iran k obnovitvi pogajanj o jedrskem programu. Želijo si, da bi s pogajanji do konca poletja dosegli konkreten napredek. V nasprotnem primeru so Teheranu zagrozili s ponovno uvedbo sankcij prek mehanizma Združenih narodov.

To bo prvi krog pogajanj od začetka veljavnosti prekinitve ognja v konfliktu med Iranom in Izraelom, ki ga je z napadi na Iran 13. junija sprožil Izrael. Konflikt je po odzivu Irana in nadaljnjem medsebojnem obstreljevanju terjal več smrtnih žrtev na obeh straneh, vanj pa so se vključile tudi ZDA. Po 12 dneh je Washington naznanil prekinitev ognja.

Pred tem se je Teheran z Washingtonom o svojem jedrskem programu pogajal približno dva meseca. Jedro pogovorov so bile omejitve, s katerimi bi iranskemu vodstvu preprečili razvoj jedrskega orožja. Iran sicer upa, da bodo pogovori privedli do odprave sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo. Teheran dosledno poudarja, da je njegov jedrski program namenjen izključno civilni uporabi.

Bagei je medtem danes dejal, da trenutno ni načrtov za nadaljevanje jedrskih pogajanj z ZDA, s katerimi je Teheran pred izraelskimi napadi na Iran opravil pet krogov posrednih pogovorov.

Pred petkovimi pogovori v Istanbulu bo Teheran po besedah Bageija v torek gostil tristransko srečanje s predstavniki Rusije in Kitajske, na katerem bodo razpravljali o iranskem jedrskem vprašanju in morebitni ponovni uvedbi sankcij, še navaja AFP.