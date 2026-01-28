Iran ima 'prst na sprožilcu'

Iranska misija pri Združenih narodih je poudarila, da Iran ostaja odprt za pogovore, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in skupnih interesih, poroča The Independent. Ob tem je opozorila, da bo država, če bo potisnjena v kot, branila svojo suverenost in odgovorila "kot še nikoli doslej". Izjava je sledila novim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki Iran znova poziva k sklenitvi novega jedrskega sporazuma.

"Mimogrede, trenutno proti Iranu pluje še ena čudovita armada. Torej, bomo videli," je Trump povedal na zborovanju v ameriški zvezni državi Iowa. Ni bilo povsem jasno, ali je imel v mislih že prisotno letalonosilko USS Abraham Lincoln ali morebitne dodatne sile. Ameriško poveljstvo na Bližnjem vzhodu je isti dan napovedalo vojaško vajo, ki naj bi prikazala sposobnost hitre razporeditve in vzdrževanja zračne moči, brez razkritja natančnih podrobnosti o lokaciji in trajanju.

V Teheranu so se na ameriške grožnje odzvali enotno in ostro. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Ali Shamkhani je danes opozoril, da bi vsak ameriški vojaški poseg razumeli kot začetek vojne. Po njegovih besedah so predstave o omejenem napadu iluzija, morebitni odgovor Irana pa bi bil takojšen, celovit in brez primere, piše The Independent.