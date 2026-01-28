Naslovnica
Tujina

Iran ima 'prst na sprožilcu'

Teheran, 28. 01. 2026 21.05 pred 54 minutami 2 min branja 14

Avtor:
L.M. STA
Iran, ZDA

Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike so se znova močno zaostrile. Teheran je po novih grožnjah iz Washingtona sporočil, da je pripravljen na dialog, a bo v primeru ameriškega vojaškega napada odgovoril z doslej neprimerljivim povračilnim udarcem. ZDA medtem proti regiji pošiljajo okrepljene vojaške sile, retorika obeh strani pa postaja vse ostrejša.

Iranska misija pri Združenih narodih je poudarila, da Iran ostaja odprt za pogovore, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in skupnih interesih, poroča The Independent. Ob tem je opozorila, da bo država, če bo potisnjena v kot, branila svojo suverenost in odgovorila "kot še nikoli doslej". Izjava je sledila novim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki Iran znova poziva k sklenitvi novega jedrskega sporazuma.

"Mimogrede, trenutno proti Iranu pluje še ena čudovita armada. Torej, bomo videli," je Trump povedal na zborovanju v ameriški zvezni državi Iowa. Ni bilo povsem jasno, ali je imel v mislih že prisotno letalonosilko USS Abraham Lincoln ali morebitne dodatne sile. Ameriško poveljstvo na Bližnjem vzhodu je isti dan napovedalo vojaško vajo, ki naj bi prikazala sposobnost hitre razporeditve in vzdrževanja zračne moči, brez razkritja natančnih podrobnosti o lokaciji in trajanju.

V Teheranu so se na ameriške grožnje odzvali enotno in ostro. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Ali Shamkhani je danes opozoril, da bi vsak ameriški vojaški poseg razumeli kot začetek vojne. Po njegovih besedah so predstave o omejenem napadu iluzija, morebitni odgovor Irana pa bi bil takojšen, celovit in brez primere, piše The Independent.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

 Podobno je izjavil tudi iranski zunanji minister Abbas Araghchi, ki je poudaril, da ima Iran "prst na sprožilcu" in je pripravljen na hiter ter silovit odziv na vsakršno agresijo. Ob tem je znova zagotovil, da Iran zagovarja pošten in uravnotežen jedrski dogovor, ki bi zagotavljal pravico do miroljubne rabe jedrske tehnologije, hkrati pa izključeval razvoj jedrskega orožja. Po njegovih besedah takšno orožje nima mesta v iranskih varnostnih izračunih.

Okrepljena ameriška vojaška prisotnost sledi nedavnim protestom v Iranu, med katerimi je Trump zagrozil z vojaškim posredovanjem v primeru nadaljnjega nasilja nad protestniki. Hkrati vztraja, da je Iran pripravljen na dogovor. "Želijo skleniti dogovor. Vem, da želijo govoriti," je dejal v intervjuju za ameriški medij Axios in danes znova pozval Teheran, naj se usede za pogajalsko mizo.

Iranska stran ostaja skeptična. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v pogovoru s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom opozoril, da ameriške vojaške grožnje spodkopavajo varnost v regiji in vodijo v nestabilnost.

Iran ZDA Donald Trump vojaški napad

Smrtonosni januar: kako je Iran zatrl največje proteste v desetletjih

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
28. 01. 2026 21.59
Kdor gleda malo promet v tem delu vidi, da je IRAN pripravljen vsak trenutek, da pošlje najmočnejše rakete proti ciljem. To vsi vedo. SAmo problem bo koletarlna škoda narod civilni. Če gledamo propagando IZRAELA in blatenje smo videli v drugem članku, da je objavljal neresnične informacije glede IRANA. Vsaka država bo strogo obravnavala tuje plačence, kateri organizirajo proteste ali rušij održavo. Vidim otudi v AMERIKI streljajo svoje. Zato to z TRAMPOM in IRANOM je malo preusmerjanje pozornosti od svojih problemov in blokiranje financiranja vlade po 30 januarju.
Odgovori
0 0
DJ-Pero
28. 01. 2026 21.57
Ma naj se stolčejo... saj so daleč.
Odgovori
+0
1 1
BUONcaffee
28. 01. 2026 21.53
Nostradamus je napovedal antikrista v Iranu. Zgleda, da je dobro videl. Vendar ne bo nič strašnega. Samo tako, da Trump pokaže kdo je šef.
Odgovori
-1
0 1
BUONcaffee
28. 01. 2026 21.51
Že nekaj dni nazaj je proti Iranu krenila flota ameriških letalonosilk in podmornic. Obroč okoli Irana se zateguje. To še ne pomeni, da se bodo Američani ruknuli z Iranom. Gre za političen pritisk.
Odgovori
+1
2 1
1818
28. 01. 2026 21.48
Zaprli bojo Hormouz potem pa bomo mi plačevali ceno vojne
Odgovori
+1
2 1
c00kies
28. 01. 2026 21.48
Kdo bo sprejel 10.000.000 beguncev? Pa menda ne že spet EU? 🙂‍↔️
Odgovori
+1
2 1
zajfa
28. 01. 2026 21.53
Nobenih beguncev ne bo ... Ni to Palestina in Izrael.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
28. 01. 2026 21.48
Upajmo, da ne bo hudega.
Odgovori
+2
2 0
York
28. 01. 2026 21.40
trump je davno zrel za zdravstveno ustanovo zaprtega tipa. Svet potiska v vojno in njegov slovenski klon mu laska in ploska.
Odgovori
+3
7 4
pravica1
28. 01. 2026 21.27
Američani se naj poberejo domov, nihče jih ni prosil.
Odgovori
+3
6 3
sbštajerec
28. 01. 2026 21.22
Spet begunci, ojoj!
Odgovori
+1
2 1
Mean Cat
28. 01. 2026 21.15
Spet lajajo.....pa so jim vse v luft zmetal
Odgovori
+1
5 4
