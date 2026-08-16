Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov

Ekipa strokovnjakov iranskih letalskih sil že več mesecev čaka na dovoljenje za odhod v Katar, kjer bi opravila preiskavo na kraju dogodka, je dejal vodja odbora iranskih oboroženih sil za iskanje pogrešanih Mohamad Bagerzadeh. Po njegovih besedah katarske oblasti obisk vztrajno odlagajo, zato vrnitev pilotov v Iran ni mogoča.

Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Majid al-Ansari je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji.

Do zapleta je prišlo zaradi usode treh pilotov, ki naj bi bili marca udeleženi v napadu na ameriško vojaško oporišče Al Udeid v Katarju. Katar je takrat sporočil, da je sestrelil dve iranski letali Su-24, vendar ni jasno, ali gre za isti letali, ki ju omenja Iran.

Iran je prejšnji mesec sporočil, da je našel truplo pilota Majida Kazemija, ki je umrl med napadom. Po navedbah Katarja so reševalne ekipe našle posmrtne ostanke enega pilota in Iran povabile k usklajevanju njihove predaje ter k seznanitvi z reševalno akcijo. Teheran se na poziv po navedbah Dohe ni odzval.

Iran je že junija sporočil, da nima informacij o usodi pilotov. Katar pa po trdi, da je katarska vojska po vstopu iranskih letal v katarski zračni prostor izvedla ukrepe zračne obrambe in jih morda sestrelila.