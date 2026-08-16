Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iran obtožuje Katar, da ovira preiskavo o usodi treh pilotov

Teheran , 16. 08. 2026 14.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Iranska zastava

Iran je Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno na Bližnjem vzhodu. Katar zanika, da bi pilote pridržal.

Ekipa strokovnjakov iranskih letalskih sil že več mesecev čaka na dovoljenje za odhod v Katar, kjer bi opravila preiskavo na kraju dogodka, je dejal vodja odbora iranskih oboroženih sil za iskanje pogrešanih Mohamad Bagerzadeh. Po njegovih besedah katarske oblasti obisk vztrajno odlagajo, zato vrnitev pilotov v Iran ni mogoča.

Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Majid al-Ansari je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji.

Do zapleta je prišlo zaradi usode treh pilotov, ki naj bi bili marca udeleženi v napadu na ameriško vojaško oporišče Al Udeid v Katarju. Katar je takrat sporočil, da je sestrelil dve iranski letali Su-24, vendar ni jasno, ali gre za isti letali, ki ju omenja Iran. 

Iran je prejšnji mesec sporočil, da je našel truplo pilota Majida Kazemija, ki je umrl med napadom. Po navedbah Katarja so reševalne ekipe našle posmrtne ostanke enega pilota in Iran povabile k usklajevanju njihove predaje ter k seznanitvi z reševalno akcijo. Teheran se na poziv po navedbah Dohe ni odzval.

Iran je že junija sporočil, da nima informacij o usodi pilotov. Katar pa po trdi, da je katarska vojska po vstopu iranskih letal v katarski zračni prostor izvedla ukrepe zračne obrambe in jih morda sestrelila.

katar iran

Trupla planincev na poti v BiH, v torek jih bodo pokopali

24ur.com Iran napadel ameriško bazo v Katarju, o čemer je vnaprej obvestil
24ur.com Po F-15 naj bi strmoglavilo še eno letalo
24ur.com Rusko vojaško letalo prestreglo poljsko letalo na patrulji Frontexa
24ur.com Infantino brani Katar: Tri ure brez piva se lahko preživi
24ur.com Španski letalski prevoznik z letala 'vrgel' skupino judovskih tabornikov
24ur.com Iran v odgovor na ameriške napade nad vojaško oporišče ZDA
24ur.com Letalske družbe odpovedujejo lete v Izrael in druge države Bližnjega vzhoda
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Kako ugotoviti, ali ste v odvisniški zvezi?
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Če bi imel najprej tri sinove, bi si že zdavnaj naredil vazektomijo
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
Vaš telefon ve več, kot si mislite: ena nastavitev, ki jo je vredno preveriti še danes
dominvrt
Portal
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897