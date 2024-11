Iran namerava zagnati 6000 centrifug za bogatenje urana

Kot je sporočila agencija s sedežem na Dunaju, jo je Iran obvestil, da namerava na jedrskih lokacijah v Fordu in Natanzu zagnati približno 6000 centrifug za bogatenje urana do pet odstotkov, kar presega 3,67-odstotno omejitev, ki jo predvideva jedrski sporazum med Teheranom in zahodnimi silami iz leta 2015.

Omenjeni sporazum je predvideval, da bo Iran omejil proizvodnjo jedrskih materialov v zameno za umik zahodnih sankcij. A od dogovora so ZDA leta 2018, med prvim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa, enostransko odstopile, nakar je islamska republika začela ponovno plemenititi uran.

Iran je zagon centrifug napovedal že minuli petek, potem ko je IAEA sprejela resolucijo, v kateri državi očita slabo sodelovanje z agencijo in zahteva, da do začetka prihodnjega leta pripravi oceno morebitne prisotnosti ali uporabe neprijavljenega jedrskega materiala. V Teheranu menijo, da gre za politično motiviran dokument.

Proti resoluciji, ki so jo svetu guvernerjev IAEA predložili Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in ZDA, so med drugim glasovale Rusija, Kitajska in Burkina Faso, 12 držav pa se je glasovanja vzdržalo. 19 glasov za je kljub temu zadostovalo za njeno sprejetje.

Ravno danes naj bi se sicer predstavniki Irana sestali z britanskimi, francoskimi in nemškimi sogovorniki ter z njimi razpravljali o jedrskem programu. Podrobnosti srečanja niso znane.