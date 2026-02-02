Naslovnica
Tujina

Iran: Okvir za pogajanja z ZDA bi bil lahko končan v naslednjih dneh

Teheran, 02. 02. 2026 12.47 pred 13 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
K.H. M.P. STA
Ajatola Ali Hamenej

V Teheranu upajo, da bodo v naslednjih dneh dokončali okvir za pogajanja z ZDA, je sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva. Predsednik ZDA Donald Trump je prejšnji mesec zagrozil z vojaškim posredovanjem, potem ko je Iran nasilno zatrl protivladne proteste, v zadnjem času pa večkrat izrazil upanje na dogovor.

"Obravnavanih je bilo več točk, preučujemo in dokončno oblikujemo podrobnosti vsake faze diplomatskega procesa, kar upamo, da bomo zaključili v naslednjih dneh," je povedal predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

Ob tem je izpostavil, da več držav v regiji deluje v vlogi posrednic pri izmenjavi sporočil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v ločenih telefonskih pogovorih s kolegi iz Savske Arabije, Egipta in Turčije razpravljal o najnovejšem regionalnem in mednarodnem dogajanju, pa je danes poročala iranska državna tiskovna agencija IRNA.

Preberi še Iran: Izpustili protestnika, ki mu je grozila smrtna kazen

Na novinarsko vprašanje o tem, ali je Iran od ZDA res dobil neposreden ultimat za dosego jedrskega sporazuma, je Bagei odgovoril, da je Iran "država, ki v diplomatskem procesu vedno deluje z iskrenostjo in resnostjo, toda nikoli ne sprejema ultimatov, zato takšna izjava ne more biti potrjena".

Predsednik ZDA Donald Trump je po nasilnem odzivu iranskih oblasti na protivladne proteste, ki so vrhunec dosegli sredi januarja, zagrozil z vojaškim posredovanjem in odredil napotitev flote ameriških vojaških plovil na Bližnji vzhod. Med razlogi za morebitno posredovanje je navedel tudi "jedrske ambicije Irana".

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je medtem v nedeljo opozoril, da bi ameriški napad na Iran sprožil vojno v regiji. Trump pa je v odzivu na besede Hameneja znova izrazil pričakovanje, da bodo z Iranom dosegli dogovor, ki bi preprečil ameriško vojaško posredovanje.

Teheran na pogovor poklical veleposlanike držav EU

Iransko zunanje ministrstvo je v odziv na razglasitev Iranske revolucionarne garde (IRGC) za teroristično organizacijo na pogovor poklicalo veleposlanike vseh članic EU, ki imajo v Teheranu diplomatsko predstavništvo. "Včeraj in danes so bile vse evropske države in države EU, ki imajo veleposlaništva v Teheranu, poklicane na pogovor na zunanje ministrstvo," je povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

Dodal je, da so veleposlanikom predali protestno noto zaradi odločitve zunanjih ministrov EU, da IRGC uvrstijo na evropski seznam terorističnih organizacij. Odločitev ministrov članic unije je označil za "nezakonito, neupravičeno in zelo napačno". Predaja protestne note po njegovih besedah predstavlja "minimalni ukrep", povračilne ukrepe v odziv na odločitev EU pa še preučujejo.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je sicer že v nedeljo sporočil, da so vojske evropskih držav razglasili za teroristične skupine.

Preberi še Iran vojske evropskih držav razglasil za teroristične skupine

Na Evropski komisiji so danes to odločitev in obtožbe o terorizmu zavrnili. Glede odločitve, da veleposlanike članic EU v Teheranu pokličejo na pogovor, pa je tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni dejal zgolj, da je to diplomatska praksa v skladu z dunajsko konvencijo.

STA na odgovore MZEZ v zvezi z odločitvijo iranskega zunanjega ministrstva, da na pogovor pokliče veleposlanike vseh članic EU, še čaka.

Zunanji ministri unije so se za razglasitev IRGC za teroristično organizacijo odločili, potem ko so iranske oblasti pretekli mesec nasilno zatrle protivladne proteste. Ti so izbruhnili konec decembra lani zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se sprevrgli v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. Ubitih je bilo več tisoč ljudi. Proti odgovornim za zatiranje protestov je EU sprejela tudi ločene sankcije.

Četrtkovega zasedanja v Bruslju se je udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se je strinjala z uvrstitvijo IRGC na seznam terorističnih organizacij unije. Ob robu zasedanja je povedala, da ne pričakuje, da bi to imelo kakšne posledice za diplomatske odnose s Teheranom, kjer ima tudi Slovenija svoje veleposlaništvo.

iran zda pogajanja
