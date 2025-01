Iran osvobodil italijansko novinarko: 'Se vidiva kmalu v Rimu'

"Letalo, s katerim se Sala vrača domov, je pred nekaj minutami vzletelo iz Teherana," so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočili iz kabineta italijanske premierke Giorgie Meloni. Letalo, s katerim se bo Cecilia Sala vrnila, naj bi na rimskem letališču Ciampino pristalo ob približno 15.30.

V kabinetu so sporočili, da se novinarka v domovino vrača po "intenzivnih prizadevanjih prek diplomatskih in obveščevalnih kanalov". Melonijeva se je zahvalila tudi vsem, ki so pripomogli k njeni vrnitvi in ki so Sali omogočili, "da lahko ponovno objame svojo družino in prijatelje".