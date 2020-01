Iran potrdil, da sta bila na ukrajinsko letalo sprožena dva izstrelka

Iranska revolucionarna garda je letalo družbe Ukrainian International Airlines po pomoti sestrelila 8. januarja, kmalu po vzletu s teheranskega letališča. Incident se je zgodil le nekaj ur po iranskem napadu na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki, kar je bilo maščevanje za ameriško likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija .

Iranska agencija za civilno letalstvo je danes sporočila, da še ni dobila pozitivnega odgovora iz Francije in ZDA za tehnično pomoč pri analizi črnih skrinjic sestreljenega letala.

Iran se je po sestrelitvi letala znašel pod močnim pritiskom mednarodne javnosti, naj izvede celovito in transparentno preiskavo tragedije."Preiskovalci so ugotovili, da sta bili na letalo izstreljeni dve raketi sistema Tor-M1,"so v predhodnem poročilu navedli v iranski organizaciji za civilno letalstvo. Ob tem so dodali, da se preiskava nadaljuje, da bi ugotovili, kakšen vpliv sta imela izstrelka na nesrečo.

Iranske oblasti so s tem priznanjem potrdile poročanje ameriškega časnika New York Times, da sta bili na ukrajinsko letalo izstreljeni dve raketi. Časnik je objavil tudi videoposnetek, na katerem je videti dva izstrelka, ki zadeneta letalo.

Tor-M1 je raketni sistem zemlja-zrak kratkega dosega, ki so ga razvili v nekdanji Sovjetski zvezi. Namenjena je za obrambo pred letali ali manevrirnimi raketami.

Iranske oblasti so sprva zanikale trditve zahodnih držav, da je bilo ukrajinsko letalo sestreljeno, nato pa so vendarle priznale tragično napako.