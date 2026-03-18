Iran potrdil tudi smrt Laridžanija: umrli tudi sin in telesni stražarji

Iranska revolucionarna garda je predtem potrdila tudi smrt poveljnika milice Basidž Golamreze Solejmanija , za katerega je Izrael prav tako trdil, da je bil ubit v izraelskem napadu v Teheranu. Omenjena milica deluje pod okriljem iranske revolucionarne garde in naj bi imela osrednjo vlogo pri zatiranju protestov v islamski republiki.

Laridžanija je iranski predsednik Masud Pezeškian za vodjo sveta za nacionalno varnost in Hamenejevega predstavnika v tem organu imenoval avgusta lani. Iranski mediji ga opisujejo tudi kot svetovalca vrhovnega voditelja, ki je umrl v izraelsko-ameriških napadih 28. februarja. Med letoma 2008 in 2020 je bil predsednik parlamenta, še prej je dve leti deloval kot glavni jedrski pogajalec Teherana.

Izraelski mediji so poročali, da je bil 68-letnik skupaj s sinom ubit v stanovanju, ki naj bi ga uporabljal za skrivališče. Kmalu po izraelski potrditvi njegove smrti je bila na njegovih uradnih profilih na družbenih omrežjih objavljena ročno napisana izjava, posvečena 84 mornarjem, ki so v začetku meseca umrli, ko je njihovo fregato v Indijskem oceanu potopila ameriška podmornica.

Datum nastanka sporočila ni znan. Nazadnje so sicer Laridžanija v javnosti videli minuli petek, ko se je na ulicah Teherana udeležil propalestinskega pohoda ob t. i. dnevu Kuds, kar je arabski izraz za Jeruzalem.