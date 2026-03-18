Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iran potrdil tudi smrt Laridžanija: umrli tudi sin in telesni stražarji

Teheran, 18. 03. 2026 06.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Ali Larijani

Iranski vrhovni svet za nacionalno varnost je v torek zvečer potrdil predhodne izraelske navedbe, da je bil ubit Ali Laridžani, vodja tega sveta in desna roka pokojnega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Dodal je, da so z njim umrli tudi njegov sin in telesni stražarji.

Iranska revolucionarna garda je predtem potrdila tudi smrt poveljnika milice Basidž Golamreze Solejmanija, za katerega je Izrael prav tako trdil, da je bil ubit v izraelskem napadu v Teheranu. Omenjena milica deluje pod okriljem iranske revolucionarne garde in naj bi imela osrednjo vlogo pri zatiranju protestov v islamski republiki.

FOTO: AP

Laridžanija je iranski predsednik Masud Pezeškian za vodjo sveta za nacionalno varnost in Hamenejevega predstavnika v tem organu imenoval avgusta lani. Iranski mediji ga opisujejo tudi kot svetovalca vrhovnega voditelja, ki je umrl v izraelsko-ameriških napadih 28. februarja. Med letoma 2008 in 2020 je bil predsednik parlamenta, še prej je dve leti deloval kot glavni jedrski pogajalec Teherana.

Izraelski mediji so poročali, da je bil 68-letnik skupaj s sinom ubit v stanovanju, ki naj bi ga uporabljal za skrivališče. Kmalu po izraelski potrditvi njegove smrti je bila na njegovih uradnih profilih na družbenih omrežjih objavljena ročno napisana izjava, posvečena 84 mornarjem, ki so v začetku meseca umrli, ko je njihovo fregato v Indijskem oceanu potopila ameriška podmornica.

Datum nastanka sporočila ni znan. Nazadnje so sicer Laridžanija v javnosti videli minuli petek, ko se je na ulicah Teherana udeležil propalestinskega pohoda ob t. i. dnevu Kuds, kar je arabski izraz za Jeruzalem.

Ali Laridžani Iran smrt

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573