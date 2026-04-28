Tujina

Iran predlagal dogovor, Trump nezadovoljen

Washington/Teheran, 28. 04. 2026 09.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Donald Trump

Iran je ZDA predlagal dogovor glede Hormuške ožine, vendar naj bi bil Donald Trump nad njim precej nezadovoljen. V predlogu Iran ponuja, da umakne blokado ožine, če ZDA odpravijo blokado pristanišč in končajo vojno. Trumpa in ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia naj bi pri tem najbolj motilo, da predlog ne vključuje vprašanja iranskega jedrskega programa. V Washingtonu so namreč še vedno prepričani, da Iran hitro in zanesljivo kopiči obogateni uran in razvija jedrsko orožje.

Ne zdi se verjetno, da bo Trump sprejel ponudbo, ki so jo posredovali pakistanski posredniki, predvsem zaradi zloglasnega jedrskega programa, ki je trn v peti ZDA in ki ni vključen v predlog. "Ne moremo jim dovoliti, da se temu izognejo," je dejal Rubio za Fox News. "Zagotoviti moramo, da je vsak dogovor, ki je sklenjen, takšen, ki dokončno prepreči kopičenje jedrskega orožja."

Preberi še Iran z novim predlogom: najprej konec vojne, nato pogajanja o jedrskem programu

Iranski predlog bi preložil pogajanja o jedrskem programu države na poznejši čas, poroča AP News, a Trump je dejal, da je eden glavnih razlogov za vojno preprečiti Iranu razvoj jedrskega orožja. Predlog Irana se je sicer pojavil ravno v času, ko je iranski zunanji minister Abas Aragči obiskal Rusijo, ki je že dolgo ključna podpornica Teherana. Ni povsem jasno, kakšno pomoč, če sploh kakšno, bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko ponudil in ali je sodeloval v tem iranskem predlogu.

Iranski zunanji minister Abas Aragči in ruski predsednik Vladimir Putin
Iranski zunanji minister Abas Aragči in ruski predsednik Vladimir Putin
FOTO: AP

Pozivi k odprtju ožine vse ostrejši

ZDA in Iran sta v zastoju glede ožine, skozi katero poteka petina svetovne trgovine z nafto in plinom. Ko je Iran ožino blokiral, so ZDA blokirale iranska pristanišča v upanju, da bodo Iranu preprečile prodajo nafte in ga tako prikrajšale za ključne prihodke. Ob tem bi bil Iran prisiljen zaustaviti proizvodnjo, ker ne bi imel več kam skladiščiti nafte, poroča AP News.

Zaprtje ožine pa povzroča velike preglavice Trumpu, saj so cene nafte in bencina močno narasle ravno pred ključnimi vmesnimi volitvami v ZDA, hkrati pa zaprtje pomeni tudi pritisk na njegove zaveznike v Zalivu, ki to plovno pot uporabljajo za izvoz nafte in plina.

Preberi še Nemška plovila v Sredozemlje: nato pa v Hormuško ožino?

Na desetine držav je pozvalo k odprtju te plovne poti. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob tem omenil, da se stopnjujejo tudi humanitarne posledice. "Ti pritiski se odražajo v praznih rezervoarjih, praznih policah in seveda praznih krožnikih."

Nemški kancler Friedrich Merz je ZDA kritiziral, da so šle v vojno brez strategije. "Težava pri takšnih konfliktih je vedno enaka: ne gre le za vstop. Vedno je treba tudi vedeti, kako izstopiti," je dejal Merz.

Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je bil kritičen do vseh strani. Dejal je, da se je kriza začela, ko so ZDA in Izrael napadli Iran brez jasnih ciljev, "na način, ki krši mednarodno pravo". Hkrati pa je poudaril, da je za zaprtje prehoda odgovoren Iran. "Ožine so arterije sveta. Niso last posameznika," je dejal.

V obsežni operaciji aretirali vodjo kartela El Jardinera

Pilot, ki je rešil hudo opečenega dečka: Le redki poleti so tako zahtevni

Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
