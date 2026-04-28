Iran predlagal dogovor, Trump nezadovoljen

Ne zdi se verjetno, da bo Trump sprejel ponudbo, ki so jo posredovali pakistanski posredniki, predvsem zaradi zloglasnega jedrskega programa, ki je trn v peti ZDA in ki ni vključen v predlog. "Ne moremo jim dovoliti, da se temu izognejo," je dejal Rubio za Fox News. "Zagotoviti moramo, da je vsak dogovor, ki je sklenjen, takšen, ki dokončno prepreči kopičenje jedrskega orožja."

Iranski predlog bi preložil pogajanja o jedrskem programu države na poznejši čas, poroča AP News, a Trump je dejal, da je eden glavnih razlogov za vojno preprečiti Iranu razvoj jedrskega orožja. Predlog Irana se je sicer pojavil ravno v času, ko je iranski zunanji minister Abas Aragči obiskal Rusijo, ki je že dolgo ključna podpornica Teherana. Ni povsem jasno, kakšno pomoč, če sploh kakšno, bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko ponudil in ali je sodeloval v tem iranskem predlogu.

Iranski zunanji minister Abas Aragči in ruski predsednik Vladimir Putin FOTO: AP

Pozivi k odprtju ožine vse ostrejši

ZDA in Iran sta v zastoju glede ožine, skozi katero poteka petina svetovne trgovine z nafto in plinom. Ko je Iran ožino blokiral, so ZDA blokirale iranska pristanišča v upanju, da bodo Iranu preprečile prodajo nafte in ga tako prikrajšale za ključne prihodke. Ob tem bi bil Iran prisiljen zaustaviti proizvodnjo, ker ne bi imel več kam skladiščiti nafte, poroča AP News. Zaprtje ožine pa povzroča velike preglavice Trumpu, saj so cene nafte in bencina močno narasle ravno pred ključnimi vmesnimi volitvami v ZDA, hkrati pa zaprtje pomeni tudi pritisk na njegove zaveznike v Zalivu, ki to plovno pot uporabljajo za izvoz nafte in plina.