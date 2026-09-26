Iran predlagal načrt za odprtje Hormuške ožine, Trump naj bi ga zavrnil

Abas Aragči, ki se v New Yorku udeležuje zasedanja Generalne skupščine, se je v torek srečal s Trumpovim odposlancem Steveom Witkoffom in v preteklosti že predstavil iranske pogoje za končanje vojne ter ponovno odprtje za ladijski promet ključno strateško ožino.

"Iran je ZDA prek Katarja predal konkreten sedemdnevni načrt. Če bodo izpolnjeni ustrezni pogoji, se lahko v sedmih dneh ponovno odpre ožina in se znova vzpostavi normalen ladijski promet," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v petek dejal Aragči. Kot je dodal, je sedaj odločitev na ZDA, od katere ne pričakujejo nobenih novih dejanj, saj da so vsa vključena že v junija sklenjenem memorandumu o razumevanja med stranema.

ZDA se uradno še niso odzvale, že nekaj ur po izjavah Irana pa je ameriški časnik The Wall Street Journal ob sklicevanju na dobro obveščen vir poročal, da je Donald Trump predlog zavrnil. Predsednik ZDA naj bi bil skeptičen, da bo Iran sprejel njegove pogoje, verjetno se mu zdi tudi vnovično obstreljevanje.

Trump je poleg tega na svoji družbeni platformi objavil zemljevid, na katerem je Hormuška ožina obkrožena in poimenovana Trumpova ožina.