Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Iran prejel ameriški odgovor, podrobnosti niso znane

Teheran/Washington, 30. 09. 2026 14.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Abas Aragči

Iranski uradniki so prejeli uradni odgovor ZDA na najnovejši predlog Teherana za končanje vojne. Niso sicer povedali, kaj ta odgovor vsebuje, niti ali so Američani predlog zavrnili oziroma sprejeli. Trump je sicer sprva predlog javno zavrnil, nato pa čez nekaj dni dejal, da pričakuje nadaljevanje pogovorov.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je ameriški odgovor na seji vlade predstavil predsedniku Masoudu Pezeškijanu, je za državno tiskovno agencijo IRNA povedala vladna predstavnica Fatemeh Mohajerani.

"Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi sporazum uresničili, in odločno bomo branili pravice iranskega ljudstva," je dejal Pezeškijan. "Sporazum mora zdaj temeljiti na strategiji, pri kateri obe strani pridobita."

Abas Aragči
Abas Aragči
FOTO: AP

Iran je prejšnji teden sporočil, da je prek Katarja Washingtonu posredoval načrt s pogoji za končanje vojne in ponovno odprtje Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za svetovno oskrbo z energenti. Če bodo izpolnjeni ustrezni pogoji, bi ožino v sedmih dneh ponovno odprli in bi bil vnovič vzpostavljen normalen ladijski promet, je ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku v petek dejal Aragči.

Vsi pogoji javnosti niso znani. Je pa jasno, da Teheran med drugim zahteva prenehanje sovražnosti na vseh frontah na Bližnjem vzhodu – vključno z Libanonom, kjer se Izrael spopada s proiranskim gibanjem Hezbolah, odmrznitev svojih sredstev v tujini, odpravo sankcij proti njegovemu naftnemu sektorju ter končanje ameriške blokade iranskih pristanišč.

Preberi še 'Podali so predlog, vendar ga zavračam'

Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog sicer v soboto zavrnil, v nedeljo pa je za ameriški portal Axios dejal, da pričakuje nadaljevanje pogovorov v prihodnjih dneh. Dan zatem je Trump zanikal poročanje Axiosa, da naj bi Iranu ponudil omilitev sankcij in sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev v zameno za konkretne ukrepe Teherana glede njegovega jedrskega programa.

Kljub Trumpovi javni zavrnitvi so posredniki še naprej sodelovali z Iranom in ZDA pri prizadevanjih za sklenitev dogovora, ki bi končal spopade in omogočil odprtje ožine, so povedali predstavniki, ki so govorili pod pogojem anonimnosti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
iran zda dogovor vojna

Rusi zagrozili Natu, pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje

24ur.com 'Podali so predlog, vendar ga zavračam'
24ur.com Iran naj bi zavrnil ameriški predlog za končanje vojne
24ur.com Trump naj bi odobril načrte za napad na Iran, končna odločitev v 14 dneh
24ur.com Trump napovedal nova pogajanja. Iran: Trenutno ni pogajanj z ZDA
24ur.com Konec pogajanj med Iranom in ZDA: 'Iran ostaja pripravljen na obrambo'
24ur.com Iranski pogajalci ne bodo popustili 'niti za las'. Trump: Ne izsiljujte
24ur.com Premirje 'na nitki': Iran ne načrtuje drugega kroga pogajanj z ZDA
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
62 let in še vedno nevarno zapeljiva: Igralka ostaja sinonim za žensko lepoto
Malo znanja in sreče – in kolo je lahko vaše
Malo znanja in sreče – in kolo je lahko vaše
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984