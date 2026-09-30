Iran prejel ameriški odgovor, podrobnosti niso znane

"Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi sporazum uresničili, in odločno bomo branili pravice iranskega ljudstva," je dejal Pezeškijan. "Sporazum mora zdaj temeljiti na strategiji, pri kateri obe strani pridobita."

Iran je prejšnji teden sporočil, da je prek Katarja Washingtonu posredoval načrt s pogoji za končanje vojne in ponovno odprtje Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za svetovno oskrbo z energenti. Če bodo izpolnjeni ustrezni pogoji, bi ožino v sedmih dneh ponovno odprli in bi bil vnovič vzpostavljen normalen ladijski promet, je ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku v petek dejal Aragči.

Vsi pogoji javnosti niso znani. Je pa jasno, da Teheran med drugim zahteva prenehanje sovražnosti na vseh frontah na Bližnjem vzhodu – vključno z Libanonom, kjer se Izrael spopada s proiranskim gibanjem Hezbolah, odmrznitev svojih sredstev v tujini, odpravo sankcij proti njegovemu naftnemu sektorju ter končanje ameriške blokade iranskih pristanišč.