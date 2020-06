Iran prepovedal vazektomijo in kontracepcijo za izboljšanje rodnosti

Konservativci znotraj iranske vlade, vključno z vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem , že nekaj časa spodbujajo državljane, da imajo več otrok. Povečali so tudi število klinik za neplodnost, prav tako pa Irance redno opominjajo, da je varno imeti otroke vsakih 18 do 24 mesecev. Porodniški dopust so leta 2013 podaljšali na devet mesecev, dva tedna dopusta pa so dobili tudi očetje. Kljub temu rodnost v državi še vedno pada, kar Barakati pripisuje slabim ekonomskim pogojem v državi. " Mladi moški se niso pripravljeni poročiti ali imeti otrok, dokler se ne počutijo varne," je dejal.

V Iranu so se zato odločili, da državne bolnišnice in klinike ne bodo več izvajale vazektomij, prav tako pa tam ne bo mogoče dobiti kontracepcije, razen v primeru, da je ogroženo življenje ženske. Vse to bo sicer še vedno na voljo v zasebnih bolnišnicah.

Najbolj zagreti konservativci upadanje rodnosti poskušajo spremeniti v težavo nacionalne varnosti in ob tem celo trdijo, da so zunanji sovražniki krivi za ta upad. Aretirali in zaprli so več raziskovalcev demografije in jih obtožili, da manipulirajo s statistiko in tako poskušajo prikriti, kako slabo je realno stanje, piše Guardian. Hamenej je dejal, da je problem v uvoženi zahodnjaški miselnosti, in dodal, da bi morala imeti država z 80 milijoni prebivalcev vsaj dvakrat večjo populacijo.

Rodnost v državi je začela padati v poznih devetdesetih letih, ko so uvedli subvencionirane vazektomije, zastonj kondome in drugo lahko dostopno kontracepcijo. Vse te spremembe so spremljali slogani "Dva otroka sta dovolj"in celo "Manj otrok, boljše življenje". V osemdesetih je imela iranska ženska v povprečju sedem otrok, leta 2011 pa je to število že padlo pod dva. Državne klerike je zaskrbela velika rast populacije v osemdesetih, saj so bili prepričani, da bo to v prihodnosti vodilo v veliko brezposelnost in pomanjkanje virov.

Organizacije za človekove pravice so bile že v preteklosti kritične do poskusov Irana za dvig rodnosti, saj so bili prepričani, da bo to še dodatno zmanjšalo število žensk, ki delajo. Ženske v Iranu predstavljajo kar 60 odstotkov vseh univerzitetnih študentov, a izredno malo jih kadarkoli vstopi na trg dela. Strokovnjaki za javno zdravje opozarjajo tudi na to, da z omejevanjem dostopa do kondomov in kontracepcije tvegajo veliko glede širjenja spolno nalezljivih bolezni.