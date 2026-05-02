Iran pripravljen tako na pogajanja kot na vojno z ZDA

"Zdaj so na potezi ZDA, da izberejo pot diplomacije ali nadaljevanje konfrontacijskega pristopa. Iran je z namenom zaščite svojih nacionalnih interesov in varnosti pripravljen na obe poti," je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, pogajanja o končanju vojne med državama pa so zastala. Delegaciji obeh držav sta se ob posredovanju Pakistana 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, vendar ti niso prinesli preboja, nov krog pogajanj pa se še ni zgodil.