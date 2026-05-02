Iran pripravljen tako na pogajanja kot na vojno z ZDA

Teheran, 02. 05. 2026 20.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Podoba Trumpa na trgu v Teheranu

Iranske oblasti so sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in dodale, da je žogica sedaj na strani ZDA, poročajo iranski mediji.

"Zdaj so na potezi ZDA, da izberejo pot diplomacije ali nadaljevanje konfrontacijskega pristopa. Iran je z namenom zaščite svojih nacionalnih interesov in varnosti pripravljen na obe poti," je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, pogajanja o končanju vojne med državama pa so zastala. Delegaciji obeh držav sta se ob posredovanju Pakistana 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, vendar ti niso prinesli preboja, nov krog pogajanj pa se še ni zgodil.

Preberi še Trump: Zajeli smo ladjo, tovor, nafto. Donosen posel. Smo kot pirati

Iran še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Teheran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanja o končanju vojne. Podrobnosti o vsebini predloga niso znane. Predsednik ZDA Donald Trump pa je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen.

V luči tega je visoki iranski vojaški častnik Mohamad Jafar Asadi danes ocenil, da je ponovni konflikt med Iranom in ZDA verjeten. "Dokazi kažejo, da ZDA ne spoštujejo nobenih obljub ali sporazumov," je dodal.

iran zda vojna v iranu pogajanja

