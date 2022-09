Iran priznal 17 smrti protestnikov, neodvisni viri pa: Umrlo jih je 36

Po uradnih podatkih iranskih oblasti je v protestih umrlo najmanj 17 ljudi, vključno s petimi pripadniki varnostnih sil. A kot je sporočil Center za človekove pravice v Iranu, njihovi viri navajajo precej višjo številko. "Na sedmi dan iranskih protestov so uradniki priznali vsaj 17 smrti, neodvisni viri pa pravijo, da jih je 36," je nevladna organizacija, ki ima sedež v New Yorku, zapisala včeraj zvečer na družbenem omrežju.

Ob tem so opozorili, da se bo število smrtnih žrtev protestov še povečalo. "Svetovni voditelji morajo pritisniti na iranske uradnike, da dovolijo proteste brez uporabe smrtonosnega nasilja," so nagovorili.

Oblasti so medtem aretirale tudi novinarko Nilufar Hamedi , ki je odšla v bolnišnico, kjer je Mahse Amini ležala v komi, in pomagala razkriti primer pred celotnim svetom, je na Telegramu zapisal časnik Šarg, za katerega dela.

Varnostni agenti so prišli tudi na dom Hoseina Ronagija , še enega uglednega aktivista, med intervjujem za londonski kanal Iran International. Kot so navedli, se je aktivistu, ki med drugim piše za Washington Post, uspelo izogniti aretaciji, pozneje pa je objavil video sporočilo z nerazkrite lokacije.

Varnostne sile so aretirale enega najvidnejših iranskih aktivistov civilne družbe in novinarja, ki je igral ključno vlogo pri razkrivanju primera Mahse Amini , ki je sprožil proteste po vsej državi. Madžida Tavakolija , ki je bil v Iranu v zadnjih letih večkrat zaprt, je policija aretirala ponoči na njegovem domu, je na družbenem omrežju zapisal njegov brat Mohsen .

Spomnimo. 22-letno Mahso Amini je 13. septembra med obiskom v iranski prestolnici Teheran aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali. Policija je sporočila, da ni dokazov o kakršnem koli trpinčenju in da je umrla zaradi "nenadne odpovedi srca" .

Novica o njeni smrti je sprožila vsesplošno ogorčenje in proteste v Teheranu in drugih mestih po državi. Varnostni organi so, da bi zatrli proteste, odgovorili s silo, pri čemer naj bi uporabili kovinske krogle, solzivec in vodne topove, so poročale organizacije za človekove pravice.