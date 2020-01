Iran priznal, da je nehote sestrelil ukrajinsko potniško letalo

Iranske oblasti so priznale, da so pomotoma sestrelile ukrajinsko letalo, ki je v sredo zjutraj poletelo iz letališča v Teheranu proti Kijevu. Umrlo je vseh 176 potnikov in članov posadke na krovu. Dodajajo, da je prišlo do človeške napake, odgovorni pa bodo kaznovani.

Iranske oblasti so priznale, da je njihova vojska pomotoma sestrelila ukrajinsko potniško letalo z 176 ljudi na krovu, poroča iranska državna televizija. Letalo naj bi, tako iranske oblasti, letelo blizu "občutljive točke iranske revolucionarne garde", zaradi česar so letalo zamenjali za "sovražno tarčo" in ga sestrelili z raketo. Dodajajo, da je so sestrelitve tako prišlo zaradi človeške napake, odgovorni pa bodo kaznovani. Žalovanje za žrtvami. FOTO: AP Spomnimo, da je malo po 6. uri zjutraj v sredo - le nekaj ur po iranskem napadu na dve ameriški oporišči v Iraku - ukrajinsko potniško letalo vzletelo z mednarodnega letališča v Teheranu proti Kijevu. Le nekaj minut kasneje je strmoglavilo blizu predmestja Paranda v iranski prestolnici. Preživelih ni bilo. Iranske oblasti so sprva trdile, da je do nesreče prišlo zaradi tehnične napake oziroma odpovedi motorja. A v dneh zatem so sprva ameriške, nato pa tudi kanadske oblasti zatrjevale, da imajo vse več dokazov, da je letalo sestrelila iranska raketa, po vsej verjetnosti pomotoma. Pri tem so navajali informacija obveščevalnih služb, ki jim je včeraj pritrjevalo vse več zahodnih držav, pa tudi zveza Nato. Več sledi.