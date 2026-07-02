Iran se pripravlja na pogreb Hameneja, pričakujejo milijone ljudi

Kar štiri mesece po smrti bodo vrhovnega ajatolo pospremili k večnemu počitku. Pojavljajo pa se razna vprašanja o tem, kako so bili posmrtni ostanki Hameneja sploh ohranjeni, saj islamska tradicija po besedah analitikov zahteva hiter pokop in odsvetuje kemično balzamiranje, piše Fox News. "Skoraj zagotovo so posmrtne ostanke shranili v zamrzovalnici," je povedal strokovnjak za protiterorizem Mohammed Omar. Šeriatsko pravo sicer v izjemnih primerih dovoljuje odložitev pokopa in ohranjanje posmrtnih ostankov s hlajenjem, v primeru vrhovnega voditelja pa je dovoljenja za kaj takega tudi izjemno lahko pridobiti, je pojasnil.

Žalujoča ženska v Teheranu FOTO: AP

Vprašanje je tudi, kaj je s telesom Hameneja, ali je sploh dobro ohranjeno. "Morda sploh ne bo telesa, ki bi ga lahko pokazali javnosti. Hamenej je bil ubit v napadu z orožjem za preboj bunkerjev, druge žrtve, ki so bile ubite skupaj z njim, pa so našli šele nekaj tednov pozneje in jih identificirali z analizo DNK," pravi analitik. In kot je dodal, režim, ki bi imel na voljo nepoškodovano telo, "ne bi odpovedal poslovilne slovesnosti in večkrat spreminjal kraja pokopa". To vse bolj kaže na dejstvo, da so uspeli ohraniti posmrtne ostanke, ne pa tudi telesa v stanju, primernem za javnost.

"Narodni ep v spominu Islamske republike Iran"

Po poročanju iranske državne tiskovne agencije naj bi Yaqoub Soleimani, namestnik za kulturne in izobraževalne zadeve pri Fundaciji mučenikov ter eden od organizatorjev pogreba, dejal, da bo slovesnost potekala "z vsemi častmi". Soleimani je dodal, da bi udeležba milijona ljudi dogodek spremenila v "zgodovinski trenutek" in "narodni ep v spominu Islamske republike Iran". Oblasti ocenjujejo, da bi se slovesnosti lahko udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi.

Žalovanje v Iranu zaradi smrti Hameneja FOTO: Profimedia

Slovesnosti se bodo začele v soboto in nedeljo v Teheranu v molitvenem kompleksu Mosalla, glavnem prizorišču velikih državnih verskih zborovanj. Mosalla, kar pomeni molitveni prostor, je prizorišče pogrebov visokih predstavnikov Islamske republike in velja za simbolično središče državnih žalnih slovesnosti. Glavni pogrebni sprevod bo v ponedeljek potekal po deset kilometrov dolgi poti od trga Imam Hossein do Trga svobode – velikega javnega prostora, ki je bil prizorišče najpomembnejših množičnih zborovanj v sodobni iranski zgodovini, od iranske revolucije do največjih protestov v državi, poroča Euronews. Naslednji dan je načrtovan še en pogrebni sprevod v Kom, eno najsvetejših mest šiitskega islama. Posmrtne ostanke bodo nato prepeljali v Irak, kjer so načrtovane slovesnosti v Nadžafu in Karbali, dveh najsvetejših mestih šiitskega islama. V teh mestih stojita svetišči prvega imama, Ali ibn Abi Taliba, in tretjega imama, Husayn ibn Alija. Končni pokop bo nato potekal 9. julija v Mašadu, ki je rojstni kraj pokojnega Hameneja in obenem tudi najsvetejše mesto v Iranu.

Bo Modžtaba Hamenej prisoten?

Za logistiko je zadolžena paravojaška organizacija Basij. Teheranske avtoceste bodo preuredili v začasna parkirišča, mošeje, šole, športne dvorane in univerze pa bodo služile kot nastanitveni prostori. Vsako od 22 teheranskih mestnih okrožij bo gostilo žalujoče iz ene od 31 iranskih provinc. Pričakovati je odpovedi letov, vstop v večja mesta pa bo pod strogim nadzorom. Za varnost in nadzor množic v glavnih mestih bo zadolžena Islamska revolucionarna garda (IRGC). Še vedno ni jasno, ali se bo slovesnosti udeležil Modžtaba Hamenej, novi iranski ajatola, ki se po imenovanju po smrti svojega očeta še ni pojavil v javnosti. Ameriški mediji so ob sklicevanju na iranske uradnike poročali, da je Hamenej v napadih, v katerih je bil ubit njegov oče, utrpel hude poškodbe in prestal več operacij. Iran teh navedb ni potrdil.