Iran v Hormuško ožini privlekel ogromno maketo ameriške letalonosilke

Napetosti med Iranom in ZDA so se začele stopnjevati leta 2018, ko je ameriški predsednik Donald Trump nazananil umik iz iranskega jedrskega sporazuma, ki je bil sklenjen v času predsednikovanja Baracka Obame. Trump dosegel uvedbo novih sankcij, ki so vplivale na izvoz iranske nafte. Vrhunec pa je iransko-ameriški spor dosegel januarja letos, ko so ZDA v Iraku ubile poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.

Iran je nato aprila zagrozil, da bo uničil vse ameriške ladje, če bodo ogroženi njegovi strateški interesi v Perzijskem zalivu. Uradni Teheran je tudi večkrat poudaril, da bo zaprl Hormuško ožino, v primeru blokade iranskega izvoza nafte ali napada na njegove jedrske zmogljivosti. Tega sicer ne more storiti povsem legitimno, saj del ožine spada v teritorialne vode Omana.