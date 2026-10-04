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Iran sporoča ZDA: Hormuška ožina ostaja zaprta

Teheran, 04. 10. 2026 12.01 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Abas Aragči

Iranski zunanji minister Abas Aragči je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. "Ni možna vojaška rešitev niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah," je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo "le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti". Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev.

"Če bodo naši sovražniki znova izbrali pot vojaškega spopada, bo naš odziv močnejši kot doslej, mi pa se bomo branili s še večjo silo," je Abas Aragči povedal na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu.

ZDA so v četrtek uvedle dodatne gospodarske sankcije proti Iranu. Vojaški spopad, ki so ga konec februarja začele ZDA in Izrael, ni prinesel želenega rezultata, zato je Washington v zadnjih tednih dal prednost gospodarskemu pritisku.

Strani sta junija sklenili memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev, vendar je dogovor propadel, predvsem zaradi nesoglasij glede Hormuške ožine.

Iranski in ameriški predstavniki so prejšnji teden ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opravili posredne pogovore. Ob tem je Teheran povedal, da je predstavil sedem pogojev za ponovno odprtje Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil predlog, hkrati pa pustil odprta vrata tako za nadaljnje pogovore kot vojaške operacije.

ZDA niso napadle Irana vse od 1. septembra.

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Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf, ki je glavni iranski pogajalec, je danes izjavil, da da Hormuška ožina ostaja zaprta, njeno odprtje pa je odvisno od izpolnitve predstavljenih sedmih pogojev. Kot je dodal, se je čas za čakanje in enostransko postavljanje zahtev iztekel, je poročala iranska tiskovna agencija Irna.

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skoznjo je od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade v dele ožine namestil mine, poleg tega obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skoznjo. V zameno za odprtje ožine med drugim zahteva odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij ter umik ameriških sil iz regije.

Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO je danes poročala o novem napadu. Po njenih navedbah je tanker v Hormuški ožini "sporočil, da ga je zadel neznan izstrelek, ki je povzročil škodo v strojnici" plovila. Posadka naj bi bila na varnem, prav tako ni poročil o morebitni okoljski škodi. Agencija ni navedla datuma incidenta niti tega, kdo naj bi stal za njim.

Po poročanju ameriškega portala Axios so se najvišji predstavniki Trumpovega kabineta v petek sestali na pogovoru o Iranu. Beseda naj bi tekla tudi o konfliktu v Jemnu, kjer se uporniški hutijevci s podporo Irana borijo proti vladnim silam in napadajo Savdsko Arabijo.

Odstopil iranski minister za nafto

Odstopil je iranski minister za nafto Mohsen Paknedžad, na položaju ga je zamenjal izvršni direktor Nacionalne iranske naftne družbe Hamid Bovard, so danes sporočili iz urada iranskega predsednika. Razlog za odstop, ki se je zgodil v času ameriške blokade iranskega izvoza nafte, naj bi bil osebne narave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novico o odstopu in imenovanju novega začasnega vršilca dolžnosti ministrske funkcije je objavila državna radiotelevizija IRIB. Kot razlog za odstop je visoki uradnik v uradu iranskega predsednika Masuda Pezeškiana navedel, da je Paknedžad odstop zaradi "osebnih razlogov" ponudil že pred časom, a ga predsednik Pezeškian zavrnil, zdaj pa je odstop vendarle sprejel in Paknedžadu izrekel priznanje za "njegovo prizadevanje in predano služenje".

Plovba skozi Hormuško ožino, ki je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina, je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejen. Iran je v odziv na napade v dele ožine namestil pomorske mine, poleg tega obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skoznjo, ZDA pa so uvedle blokado iranskih pristanišč in sankcije na iransko nafto.

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