Iran sporoča ZDA: Hormuška ožina ostaja zaprta

"Če bodo naši sovražniki znova izbrali pot vojaškega spopada, bo naš odziv močnejši kot doslej, mi pa se bomo branili s še večjo silo," je Abas Aragči povedal na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu. ZDA so v četrtek uvedle dodatne gospodarske sankcije proti Iranu. Vojaški spopad, ki so ga konec februarja začele ZDA in Izrael, ni prinesel želenega rezultata, zato je Washington v zadnjih tednih dal prednost gospodarskemu pritisku. Strani sta junija sklenili memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev, vendar je dogovor propadel, predvsem zaradi nesoglasij glede Hormuške ožine. Iranski in ameriški predstavniki so prejšnji teden ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov opravili posredne pogovore. Ob tem je Teheran povedal, da je predstavil sedem pogojev za ponovno odprtje Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil predlog, hkrati pa pustil odprta vrata tako za nadaljnje pogovore kot vojaške operacije. ZDA niso napadle Irana vse od 1. septembra.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf, ki je glavni iranski pogajalec, je danes izjavil, da da Hormuška ožina ostaja zaprta, njeno odprtje pa je odvisno od izpolnitve predstavljenih sedmih pogojev. Kot je dodal, se je čas za čakanje in enostransko postavljanje zahtev iztekel, je poročala iranska tiskovna agencija Irna. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skoznjo je od konca februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade v dele ožine namestil mine, poleg tega obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skoznjo. V zameno za odprtje ožine med drugim zahteva odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in sankcij ter umik ameriških sil iz regije. Britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO je danes poročala o novem napadu. Po njenih navedbah je tanker v Hormuški ožini "sporočil, da ga je zadel neznan izstrelek, ki je povzročil škodo v strojnici" plovila. Posadka naj bi bila na varnem, prav tako ni poročil o morebitni okoljski škodi. Agencija ni navedla datuma incidenta niti tega, kdo naj bi stal za njim. Po poročanju ameriškega portala Axios so se najvišji predstavniki Trumpovega kabineta v petek sestali na pogovoru o Iranu. Beseda naj bi tekla tudi o konfliktu v Jemnu, kjer se uporniški hutijevci s podporo Irana borijo proti vladnim silam in napadajo Savdsko Arabijo.

Odstopil iranski minister za nafto