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Iran svari Ukrajino: Na takšne avanturizme bomo primorani odgovoriti

Teheran, 27. 07. 2026 12.09 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Napad na iransko ladjo

Iransko zunanje ministrstvo je posvarilo, da se bo Iran na ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju odzval s še ne videnimi posledicami. Ukrajina je v soboto v raketnem napadu zadela trgovsko ladjo, ki je prevažala vojaški tovor, in pri tem po navedbah Teherana ubila enega člana posadke.

"To dejanje Ukrajine je bilo popolnoma protipravno in neupravičeno, v nasprotju z ustanovno listino ZN, tako da bomo na takšne avanturizme seveda primorani odgovoriti tudi mi," je iranskim medijem danes dejal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagei in dodal, da bo dejanje Ukrajine zagotovo imelo "še ne videne posledice".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto sporočil, da so ukrajinske oborožene sile izvedle "močne napade z raketami dolgega dosega na cilje v Kaspijskem morju, vključno z ladjami z vojaško opremo in orožjem, ki so povezane z Iranom".

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Kot navaja AFP, je ukrajinska obveščevalna služba na družbenem omrežju Telegram navedla, da je zadela ladje pod mednarodnimi sankcijami, ki so med Iranom in Rusijo prevažale vojaški tovor.

Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je v nedeljo na omrežju X nato sporočil, da je Zelenski z napadom na ladjo, v katerem je umrl mornar, kršil ustanovno listino ZN. Sokrivdo za napad je pripisal Izraelu, saj naj bi ta tako skušal Evropo vplesti v vojno. Ob tem je dodal, da se "islamska republika ni nikoli vmešavala v vojno med Rusijo in Ukrajino".

Po poročanju iranske državne televizije je zunanje ministrstvo odpravnika poslov na ukrajinskem veleposlaništvu v Teheranu poklicalo na zagovor zaradi "sovražnega in kriminalnega dejanja".

Pogajanja med ZDA in Iranom ne potekajo

"Trenutno ne vodimo nobenih pogajanj z ZDA," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

Prav tako je izjavil, da ZDA niso vključene v pogovore med Iranom in Omanom o upravljanju Hormuške ožine. "Ti pogovori nimajo nobene zveze z ZDA. Gre za dvostransko zadevo med Iranom in Omanom, ki se nadaljuje," je nadaljeval in dodal, da ožina ostaja zaprta.

Preberi še Trump naj bi želel z ustavitvijo napadov na Iran dati možnosti pogajanjem

Namestnika iranskega in omanskega zunanjega ministra sta namreč v petek in soboto v Teheranu razpravljala o "skupnih načelih in operativnih mehanizmih" za zagotovitev varnega prehoda ladij skozi Hormuško ožino. Promet skozi ožino je sicer pod iranskim nadzorom od izbruha vojne z Izraelom in ZDA 28. februarja.

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