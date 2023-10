Iran svari ZDA: Razmere na Bližnjem vzhodu bi lahko ušle izpod nadzora

Izraelske oblasti in ZDA se bojijo odprtja druge fronte na severu Izraela na meji z Libanonom, če bi se Hezbolah ob podpori Irana odločil za množično posredovanje po izbruhu spopadov med palestinskim skrajnim gibanjem Hamas in izraelskimi silami.

Opozoril je še, da ima "lahko kakršna koli napačna ocena v nadaljevanju konflikta, genocida, pokola in prisilne preselitve prebivalcev Gaze in Zahodnega brega resne posledice" za regijo in "zoper interese agresorskih držav".

"Danes je regija kot sod smodnika (...) ZDA in njihov izraelski marionetni režim bi rad opozoril, da je, če ne bodo nemudoma končali zločinov proti človečnosti in genocida v Gazi, v vsakem trenutku vse mogoče in regija bo ušla izpod nadzora ," je dejal Amir Abdolahian na skupni novinarski konferenci z južnoafriško zunanjo ministrico Naledi Pandor v Teheranu.

ZDA napovedale krepitev prisotnosti svoje vojske na Bližnjem vzhodu

ZDA so sicer v soboto zvečer napovedale okrepitev svojih sil na Bližnjem vzhodu kot odgovor na nedavna zaostrovanja s strani Irana in njegovih zaveznikov v regiji.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sporočil, da bodo po vsej regiji namestili sistem protiraketne obrambe THAAD in več protiletalskih raketnih sistemov zemlja-zrak Patriot. Dodal je, da bodo na območje napotili dodatne vojake, da bi povečali pripravljenost vojske in sposobnost hitrega odziva.

"Ti ukrepi bodo okrepili regionalna prizadevanja za odvračanje, povečali zaščito ameriških sil v regiji in prispevali k obrambi Izraela," je nadaljeval Austin. Dodal je, da bo še naprej ocenjeval potrebe po prisotnosti ameriške vojske v regiji in dodatnih sredstvih.

Dejal je še, da je odločitev sprejel po pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Ni pa navedel, koliko ameriških vojakov bodo dodatno napotili na območje.

Pred tem so ZDA v vzhodno Sredozemlje že premestile več vojaških ladij, med drugim letalonosilki Dwight D. Eisenhower in Gerald R. Ford. V regijo so že poslali tudi eskadrilje zračnih sil.

Kot je znano, je do novih napetosti na Bližnjem vzhodu prišlo po tistem, ko so pripadniki Hamasa pred tremi tedni izvedli nepričakovan in silovit napad na Izrael, pri čemer je po podatkih izraelskih oblasti doslej umrlo več kot 1400 ljudi, večinoma civilistov, islamisti pa so zajeli najmanj 212 talcev. V izraelskih povračilnih napadih proti Hamasu na območju Gaze pa je bilo po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih 4651 ljudi, več kot 14.000 ljudi je ranjenih.