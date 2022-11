Iran: 'Ta hipersonična raketa bo sposobna prebiti vse protiraketne sisteme'

Do domnevnega razvoja hipersonične rakete prihaja le nekaj dni po tem, ko je iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahijan priznal, da je Iran Rusiji dobavljal brezpilotne letalnike, a poudaril, da so vse v Rusijo poslali še pred vojno v Ukrajini.

"Ta hipersonična balistična raketa je bila razvita za boj proti protiraketnim ščitom in bo sposobna prebiti vse protiraketne sisteme," je dejal general in pri tem pojasnil, da njen razvoj predstavlja velik generacijski preskok na področju raket, poroča iranska tiskovna agencija Fars.

Hipersonične rakete lahko, tako kot tradicionalne balistične rakete, nosijo jedrsko orožje in letijo z več kot petkratno hitrostjo zvoka. Za razliko od balističnih raket pa hipersonične letijo nižje in jih je posledično težje izslediti, svoje cilje pa dosežejo hitreje.

Novica sicer sledi zastoju pogovorov o oživitvi iranskega jedrskega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015.

Po večletnih pogovorih je bil dogovor sicer sklenjen med šestimi velesilami: Veliko Britanijo, Kitajsko, Francijo, Nemčijo, Rusijo in ZDA, leta 2018 pa je Trump z umikom ZDA mednarodni sporazum prekršil. Sporazum je sicer v zameno za strog nadzor in omejitev iranskega jedrskega programa predvidel preklic mednarodnih sankcij zoper Iran.

Svojo verzijo hipersonične rakete je lani že preizkusila Severna Koreja

Severna Koreja je že lani preizkusila svojo verzijo hipersonične rakete. V tekmi za razvoj teh raket trenutno vodi Rusija, sledita ji še Kitajska in ZDA. Medtem ko so države, kot so ZDA, razvile sisteme za obrambo pred manevrirnimi in balističnimi izstrelki, pa sposobnost sledenja in sestrelitve hipersoničnega izstrelka ostaja vprašljiva.