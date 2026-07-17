Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Tarča so bili mostovi, železniška postaja in letališče'

Teheran, 17. 07. 2026 06.45 pred 58 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
most

Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom so se nadaljevali že šesto zaporedno noč. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov, medtem ko se obe strani še naprej spopadata za nadzor nad Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za prevoz nafte.

Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da je bil namen najnovejših napadov "dodatno oslabiti iranske vojaške zmogljivosti". Ob tem je potrdilo tudi, da so ameriške sile v okviru pomorske blokade Hormuške ožine prestregle in pregledale eno plovilo.

Iran: Tarča so bili mostovi, železniška postaja in letališče

Iranski državni mediji medtem poročajo o občutni zaostritvi spopadov. Po njihovih navedbah naj bi ZDA prvič napadle tudi civilno infrastrukturo, med drugim več mostov, železniško postajo in letališče.

BBC je neodvisno potrdil napad na enega od mostov zahodno od Bandar Abasa v provinci Hormozgan. Za navedbe o drugih civilnih ciljih za zdaj ni neodvisne potrditve. Bela hiša in Centcom se na poročanje o domnevnih napadih na civilno infrastrukturo za zdaj nista odzvala.

Ameriški izstrelki so zadeli tudi območja v bližini otoka Kešm ob Hormuški ožini ter okolico Bandar Abasa in Bušerja, kjer stoji iranska jedrska elektrarna.

Centcom je v svojem sporočilu navedel, da je napadel "več deset iranskih vojaških ciljev", med njimi obalne nadzorne in protizračne položaje, vojaško logistično infrastrukturo ter pomorske zmogljivosti. Mostov med tarčami ni omenil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opozorila glede napadov na civilne objekte

Ameriški predsednik Donald Trump je že v začetku tedna zagrozil, da bodo ZDA napadle iranske mostove in elektrarne, če se Teheran ne vrne za pogajalsko mizo.

Po podobnih Trumpovih izjavah aprila je visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk opozoril, da je namerno napadanje civilistov in civilne infrastrukture vojni zločin. Tudi Ženevske konvencije iz leta 1949 prepovedujejo napade na objekte, ki so ključni za civilno prebivalstvo.

Iran odgovoril z napadi na ameriške cilje

Iran trdi, da je v odgovor napadel ameriško vojaško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu, potem ko je Washington po njegovih navedbah napadel letališče Iranshahr, železniško postajo v Bandar Khamirju in pet mostov v Bandar Abasu.

Iranska državna tiskovna agencija IRNA poroča, da je bilo v ameriških napadih ubitih sedem ljudi.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Nadaljuje se tudi pomorska blokada

Centcom je sporočil še, da so ameriški marinci v Omanskem zalivu pregledali naftni tanker v okviru obnovljene pomorske blokade iranskih pristanišč, ki se je začela v torek zvečer.

Po navedbah ameriške vojske so preusmerili tudi tri trgovske ladje, ki naj bi poskušale prebiti blokado.

Ameriška vojska navaja, da je med prejšnjo blokado iranskih pristanišč med 13. aprilom in 18. junijem onesposobila devet plovil ter preusmerila več kot 140 ladij.

Kljub nadaljevanju vojaških operacij Bela hiša vztraja, da je diplomacija še vedno mogoča.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da je predsednik Trump pripravljen na pogovore z Iranom, vendar bo Teheran odgovarjal za napade na ladijski promet v Hormuški ožini.

"Iran je izrazil željo po dogovoru z Združenimi državami. Pogovarjamo se z njimi, vendar predsednik ne bo dovolil, da bi brez posledic streljali na ladje v ožini," je dejala.

Hormuška ožina, skozi katero potuje približno petina svetovne nafte, pa ostaja zaprta. Iran jo je blokiral kot odgovor na ameriške in izraelske napade.

Teheran je v četrtek sporočil, da je napadel ameriške vojaške baze v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu, medtem ko so ZDA izvedle večurno ofenzivo na več ciljev v in ob Hormuški ožini.

Predsednik Trump je Iran znova opozoril, da se mora "primerno obnašati", sicer ga čakajo novi vojaški ukrepi.

Glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Galibaf je za državne medije dejal, da Teheran "nima nobenega razloga spoštovati dogovora, ki Iranu ne koristi". Dodal je, da je za nacionalno varnost države ključnega pomena ohranitev iranskega nadzora nad Hormuško ožino.

Zmeda glede izpustitve ameriške državljanke

Trump je v sredo na družbenem omrežju Truth Social pozdravil domnevno izpustitev ameriške državljanke Dene Karari, ki naj bi bila po njegovih besedah neupravičeno pridržana od decembra 2024. Njegov zapis je označil kot "gesto dobre volje" Irana.

Odvetnik Kararijeve Jared Genser je sporočil, da je njegova stranka na poti v ZDA.

Iransko pravosodje pa je v četrtek navedbe zanikalo in sporočilo, da iz iranskih zaporov ni bil izpuščen ali izmenjan noben ameriški zapornik.

iran zda vojna

Izbruh ciklosporiaze: 94 hospitaliziranih, umikajo solato

Trump nad Kitajsko, Demokrati nad Trumpa: 'Želi, da bi ostali doma!"

24ur.com Iran nad ladje, Trump: 'Lažje, kot smo pričakovali'
24ur.com Američani onesposobili tanker v Hormuški ožini
24ur.com Trump grozi z uničenjem območja okoli Hormuške ožine, Iran vrača grožnje
24ur.com IRGC: Imamo pravico, da odgovorimo na vsako kršitev premirja
24ur.com Iran z raketami nad ameriška rušilca, ki sta pospremila še eno tovorno ladjo
24ur.com Trump: Zajeli smo ladjo, tovor, nafto. Donosen posel. Smo kot pirati
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Umrl dolgoletni telesni stražar družine Kardashian
Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?
Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?
vizita
Portal
36-letnica preživela smrtonosno sepso po napačni diagnozi
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Majhne spremembe v urinu, ki jih ne bi smeli ignorirati
Zakaj bi morali za večerjo uživati melono?
Zakaj bi morali za večerjo uživati melono?
cekin
Portal
Cene hrane kmalu spet v nebo? Ekonomisti razkrivajo napovedi
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
8 naravnih bazenov, ki so lepši od marsikatere plaže
8 naravnih bazenov, ki so lepši od marsikatere plaže
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
Grenka sol za zeleno in gosto trato: res deluje ali gre za mit?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
okusno
Portal
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Imate preveč kumar? Pripravite jih tako, kot jih verjetno še niste
Imate preveč kumar? Pripravite jih tako, kot jih verjetno še niste
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hitri in drzni 5
Hitri in drzni 5
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804