Iranski cariniki zasegli za 90 milijonov evrov tartufov, namenjenih v Slovenijo

Predstavnik iranskega carinskega urada (IRICA) Rouhollah Latifi je po poročanju Press TV dejal, da so pošiljko zasegli v soboto v mestu Serov na severozahodni meji s Turčijo.

Tartufi so bili skriti v zabojniku za zmrznjeno sadje. Na evropskem trgu pa bi dosegli vrednost 90 milijonov evrov, je dodal Latifi.

Iranske oblasti so nabiranje in izvoz tartufov sicer prepovedale. "Nenadzorovano nabiranje tega dragocenega pridelka iz gozdov po državi je pustilo škodljiv vpliv," je opozoril Latifi. V številnih carinskih uradih na iranskih mejah je IRICA tako namestila posebno opremo, s katero naj bi preprečili nelegalni izvoz tartufov in drugih redkih pridelkov, še navaja Press TV. A sobotno pošiljko, namenjeno v Slovenijo, ni odkrila omenjena oprema, temveč posebej za to izurjeni psi.

Pred približno mesecem dni so iranskih cariniki na meji z Azerbajdžanom zasegli pošiljko 4 ton tarfurov, še navaja Press TV.