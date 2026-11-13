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Iran trdi, da je zadel ameriški radar v Bahrajnu

Teheran, 13. 11. 2026 12.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Bahrajn

Teheran je sporočil, da je zadel in uničil radar ZDA za zgodnje opozarjanje na otoku Bahrajn. Toda niti Bahrajn niti ZDA za zdaj niso potrdili napada na radar. Obenem Iran poroča tudi o eksploziji na ladji za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina v Hormuški ožini.

Po navedbah iranske revolucionarne garde so njene letalske sile radar napadle v odgovor na domnevni zračni napad ZDA na telekomunikacijski stolp v mestu Sirik na jugu Irana. Teheran je ob tem ZDA posvaril pred nadaljnjimi zračnimi provokacijami in domnevnim tihotapljenjem nafte skozi Hormuško ožino, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Iranska vojska je medtem sporočila, da je ladja za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina v vzhodnem delu Hormuške ožine zadela morsko mino, ki je eksplodirala. Po navedbah revolucionarne garde je plovilo ožino skušalo prečkati po nedovoljeni poti in ni upoštevalo opozoril. Imena in izvora ladje niso razkrili.

Po navedbah iranske vojske je bilo od nedelje v eksplozijah poškodovanih najmanj 12 tankerjev za prevoz nafte in en tanker za prevoz plina. Ameriška vojska medtem trdi, da je glavne plovne poti v ožini očistila morskih min, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov. Iran je po izbruhu vojne konec februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran, omejil ladijski promet skozi ožino in zahteval, da plovila za prečkanje pridobijo njegovo dovoljenje. Ob tem je napadal tudi ladje, ki njegovim zahtevam niso ugodile.

ZDA so v odgovor uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, vojska ZDA pa zagotavlja vojaško podporo tankerjem, ki plujejo skozi to strateško pomembno območje. Washington je poleti začel tudi spremljati izvoz energentov iz zalivskih držav skozi ožino. Centralno poveljstvo ZDA je prejšnji mesec sporočilo, da je državam v Perzijskem zalivu od poletja pomagalo izvoziti 1,5 milijarde sodov nafte, še poroča AFP.

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