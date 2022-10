Iran uvedel sankcije tudi evroposlancu Milanu Zveru

Iran je v sredo uvedel sankcije proti osmim institucijam in 12 posameznikom iz Evropske unije, tudi neformalni skupini Evropskega parlamenta, imenovani Prijatelji svobodnega Irana. Slovenski evroposlanec Milan Zver je eden od dveh vodij te skupine. Od petih drugih poslancev, ki so jih doletele sankcije, sta dva člana politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), tako kot Zver, trije pa so člani Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).